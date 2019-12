जुन्या धाटणीचे असं हे सुंदर नवे घर...

कोल्हापूर - घर बांधायचे आहे, नवे घर बांधताना त्याला जुन्या धाटणीची जोड द्यायची आहे, त्यातही पुन्हा बजेटचा प्रश्न आहे. बहुतेक मध्यमवर्गीयांच्या वाट्याला नवे घर बांधताना हे प्रश्न समोर येतातच हे वास्तव आहे. कागलमधील प्रा. अनिल कोरे यांच्यासमोरही हाच प्रश्न आला; पण थोडी चिकाटी दाखवत त्यांनी आपल्या नव्या घराला जुन्या धाटणीची सुंदर जोड देत मनासारखा डोलारा उभा केला. हे घर कागल येथे आहे आणि सर्वांच्या कौतुकाचा विषय ठरले आहे. विटांची भिंत, विटांचे कट्टे, विटांच्या कमानी कागलमध्ये यशवंत किल्ल्याच्या परिसरात अनिल कोरे यांचे हे घर आहे. कोरे यांच्यावर लॉरी बेकर या गृहबांधणी क्षेत्रातील नावाचा खूप प्रभाव. त्यामुळे त्यांनी आपले घर बांधताना लॉरी बेकर यांच्या तंत्रावर अधिक भर द्यायचे ठरवले. घरावर आवश्‍यक तोच खर्च करायचा. अनावश्‍यक खर्च टाळायचा या हेतूने त्यांनी बांधकामासाठी विटा, लाकूड, दगडी, फरश्‍या हे जुने साहित्य जेवढे मिळवता येईल तेवढे मिळवले. त्यांना सागर धुंदरे या आर्किटेक्‍टची चांगली साथ मिळाली. मला या जुन्यातून नवे घडवायचे आहे आणि ते कशा पद्धतीने असावे, याबाबत त्यांनी आर्किटेक्‍ट धुंदरे यांच्याशी चर्चा केली. जुन्यातून नवे साकारण्याची त्यांची तळमळ पाहून धुंदरे यांनी घराचा आराखडा तयार केला व मध्ये चौक (सेंट्रल कोर्टयार्ड) ही संकल्पना केंद्रस्थानी ठेवून अंतिम आराखडा निश्‍चित केला. हे घर बांधताना दगड, विटांचा वापर करण्यात आला. प्रत्येक भिंतीला गुळगुळीत गिलावा केलाच पाहिजे, ही समजूत बाजूला ठेवली. आणि विटांची भिंत, विटांचे कट्टे, विटांच्या कमानी यामुळे घराची सुंदरता वाढतच गेली. पूर्वीच्या काळी वाडे होते. वाड्याला मध्ये चौक होते. त्याच पद्धतीने खाली दगडी फरशा घालून चौक तयार करण्यात आला. त्यामुळे तर घराचा लुकच बदलून गेला. घरावर स्लॅब न घालता कौले घालण्यात आली. त्यामुळे घराच्या सुंदरतेत आणखीनच भर पडली. पहा - ‘बाराबंदी’ पोशाख शिवणारा हा परफेक्‍ट माणूस... आज घर बांधून सात-आठ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. घराचे देखणेपण आजही कायम आहे. ओल, गळती, भेगा असला प्रकार या घराच्या बाबतीत लांबच राहिला आहे. घरात नैसर्गिक वारा व प्रकाश यावा, अशी रचना असल्याने घरात छान गारवा भरून राहिला आहे. साध्या साध्या वस्तुतून घर सजवले आहे. घरातल्या नैसर्गिक वातावरणामुळे घरातल्या स्वास्थ्यावरही चांगला परिणाम जाणवतो आहे. या घरात अनिल कोरे यांच्या पत्नी जयश्री, कन्या पौर्णिमा व मुलगा प्रज्योत राहतात. या घराला मनापासून जपतात. वरवर घर साधेच आहे; पण लोक हमखास थांबून हे घर बघतात, यातच घराचे सारे सौंदर्य दडले आहे.

Web Title: beautiful new home of an old attraction kolhapur marathi news