बेळगाव पोटनिवडणुकीसाठी महाराष्ट्राच्या बस घेणार; जिल्हाधिकारी हरीशकुमार

बेळगाव : लोकसभा पोटनिवडणुकीपूर्वी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन न थांबल्यास निवडणुकीसाठी महाराष्ट्र एस. टी. महामंडळाची मदत घेतली जाणार आहे. महाराष्ट्राने निवडणूक कामासाठी ५०० बस पुरविण्याची तयारी दर्शविली असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी तसेच जिल्हा निवडणूक अधिकारी डॉ. के. हरीशकुमार यांनी दिली आहे. परिवहन कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाचा परिणाम निवडणूक सेवेवर होणार आहे. आंदोलन मागे न घेतल्यास मतदानासाठी प्रत्येक मतदान केंद्रावर निवडणूक कर्मचारी, ईव्हीएम यंत्रे नेण्यात अडथळे येणार आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर बेळगावचे जिल्हाधिकारी डॉ. हरीशकुमार यांनी महाराष्ट्राशी संपर्क साधला असून कर्नाटक परिवहन कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू राहिल्यास महाराष्ट्राची लालपरी बेळगावच्या पोटनिवडणुकीत सेवा बजावणार आहे. आज (१०) जिल्हाधिकाऱ्यांनी पत्रकारांशी बोलताना ही माहिती दिली. ते म्हणाले, निवडणूक कार्यात मतदान यंत्रे आणि कर्मचारी मतदान केंद्रापर्यंत नेण्यासाठी बस आणि वाहनांची व्यवस्था आवश्‍यक असते. त्यासाठी वायव्य परिवहन महामंडळाकडे बसची व्यवस्था करण्यासंबंधी सांगितले आहे. तरीही गरज भासल्यास पर्यायी व्यवस्था केली जाणार आहे. हेही वाचा - ‘ब्रेक द चेन’मुळे कलाकारांना फटका; जगणं झालंय कठीण पोटनिवडणुकीसाठी ४०० बसेसची आवश्‍यकता आहे. त्यासाठी वायव्य परिवहन महामंडळाकडे मागणी करण्यात आली आहे. त्यासह खासगी बस चालकांशीही याबाबत चर्चा करण्यात आली आहे. इतके असूनही निवडणुकीसाठी प्लान बी तयार असून महाराष्ट्र एस. टी. महामंडळाशी चर्चा करण्यात आली आहे. गरज भासल्यास महाराष्ट्र एसटी महामंडळ ५०० बसेस निवडणूक कार्यासाठी देण्यास तयार आहे. एका बसमधून पाच मतदान केंद्रावर मतयंत्रे पाठविली जाऊ शकतात. शासकीय पातळीवर यासंबधी चर्चा सुरू असून सर्व बाबींवर चर्चा केली जात आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. हरिषकुमार यांनी दिली.

Web Title: belgaum collector harishkumar said maharashtra transportation use for election