बेळगाव : निपाणीत आयटीआयला मिळणार अत्याधुनिक साधनसामग्री

निपाणी (बेळगाव) : कर्नाटक शासनाने सरकारी आयटीआय महाविद्यालयांना अभियांत्रिकीचा दर्जा देण्याचे ठरविले आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर शासनाकडून संबंधित महाविद्यालयांना अद्ययावत तंत्रज्ञान सामुग्री पुरविली जात आहे. महाविद्यालयात कोणते साहित्य उपलब्ध असणार आहे, यावरून हा दर्जा मिळणार असल्याने सर्वोतोपरी प्रयत्न सुरु आहेत. येथील सरकारी महाविद्यालयाला शासनातर्फे काही उपकरणे पुरविली जात आहे. महाविद्यालय सुरु झाल्यामुळे कोवीड नियंत्रणासाठी अत्याधुनिक स्वयंचलित सॅनिटायझर मशीन शासनाने दिले आहे. तसेच परीक्षेच्या पार्श्‍वभूमीवर संगणकासह इतर उपकरणे दिली जात आहेत. सध्या आयटीआयच्या परीक्षा सुरु असल्यामुळे त्याचा चांगला उपयोग संबंधित महाविद्यालयांना होत आहे. त्यामुळे विद्यार्थी, शिक्षक व पालकांतून समाधान व्यक्त होत आहे. हेही वाचा - घराच्या मालकी हक्‍कावरून वाद अनेक महाविद्यालयात अत्याधुनिक साधन सामग्री नसल्याने विद्यार्थ्यांसह शिक्षकांची गैरसोय होत होती. त्यामुळे प्रशिक्षण देण्यासह प्रात्यक्षिक दाखविण्यासाठी शिक्षकांना कसरत करावी लागत होती. त्यामुळे एक दिवसीय प्रशिक्षण देण्यासाठी दोन-तीन दिवसांचा कालावधी लागत असत. सध्या शासनाने अत्याधुनिक साधनसामुग्री पुरविल्याने शिक्षकांचे काम सोपे झाले आहे. येत्या जुलैअखेर संबंधित महाविद्यालयांना सर्व साहित्य मिळणार आहे. "कर्नाटकातील आयटीआय महाविद्यालयांना अभियांत्रिकीचा दर्जा मिळणार आहे. त्यामुळे शासन आतापासून अत्याधुनिक साधनसामुग्री पुरवून विद्यार्थ्यांसह शिक्षकांची सोय करत आहे. त्याचा परीक्षाकाळात चांगला उपयोग होणार आहे." - प्राचार्य आर. पी. डॅबेरी, सरकारी आयटीआय, निपाणी संपादन - स्नेहल कदम

Web Title: belgaum from ITI institution machinery provided by a government in belgam nipani