वांगी 120 रूपये...कांदा 80 रूपये : भाजीपाला दरात मोठी वाढ...सर्वसामान्यांचे बजेट कोलमडले 

सांगली- जिल्ह्यातील परतीच्या पावसाचा परिणाम भाजीपाल्यावर झाला आहे. आवक मर्यादीत झाली आहे. त्यामुळे भाजीपाला दरात मोठी वाढ झाली आहे. वांगी 120 रूपये किलो दराने विकली जात आहेत. कांदा अद्यापही 60 ते 80 रूपये इतक्‍या चढ्या दराने विकला जात आहे. परतीच्या पावसाचा शेतीवर मोठा परिणाम झाला आहे. शेतात पाणीच-पाणी असून अद्यापही अनेक भागात शेतात जाणे अवघड झाले आहे. भाजीपाल्याचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. आवकही मर्यादीतच आहे. त्यामुळे गेल्या दोन आठवड्यापासून भाजीपाला दरात वाढ झाली आहे. 40 ते 60 रूपये किलो दराने विकली जाणारी वांगी दुपटीने महाग झाली आहेत. सध्या वांगी 100 ते 120 रूपये किलोने बाजारात विकली जात आहेत. कांदा दराने सामान्यांच्या डोळ्यात पाणी आणले आहे. चांगला कांदा 80 रूपये किलो तर कमी प्रतीचा कांदा 50 ते 60 रूपये किलो आहे. बटाटा देखील 50 रूपये किलो इतक्‍या चढ्या दराने विकला जातोय. गवारीचा दर 80 रूपये किलो, भेंडी 80 रूपये, दोडका 60 रूपये, घेवडा 60 ते 80 रूपये, कारली 60 रूपये, पावटा 60 ते 80 रूपये, कोबी व फ्लॉवर 80 रूपये, ढबू मिरची 40 ते 60 रूपये किलो याप्रमाणे दर आहे. पालेभाजांची आवक खूपच मर्यादीत आहे. मेथीची पेंडी 20 रूपये, पालक 20 रूपये, कांद्याची पात 15 रूपये, तांबडा माठ 20 रूपये पेंडी याप्रमाणे चढे दर आहेत. कोथिंबीरची पेंडी देखील 30 रूपयापर्यंत महागली आहे. टोमॅटो 40 रूपये, लसूण 100 ते 120 रूपये, आले 80 रूपये किलो याप्रमाणे दर आहे. हिरवी मिरची 30 ते 40 रूपये किलो विक्री आहे.

चिकन-मटणचे दर स्थिर-

चिकनचा दर 220 रूपये किलो तर मटणाचा दर 600 रूपये किलो इतका आहे. तर अंडी किरकोळ विक्री साडे सहा रूपये एक नग याप्रमाणे आहे.



