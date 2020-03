नगरकरांसाठी मोठी गुड न्यूज ः पहिला कोरोनाबाधित रुग्ण निगेटिव्ह 

नगर: जिल्ह्यात आढळलेल्या पहिल्या बाधित रुग्णाची दिवसानंतर घेण्यात आलेली अंतिम चाचणी निगेटिव्ह आली आहे. आज या रुग्णासह एकूण 11 रुग्णांची चाचणी अहवालही निगेटिव्ह आली आहेत. पहिल्या रुग्णाला लवकरच घरी सोडण्यात येणार आहे. मात्र, त्यांना घरीच होम कोरंटाईन करण्यात येणार आहे. कोरोना विषाणूचा रोखण्यासाठी जिल्हा प्रशासन विविध पातळ्यांवर प्रयत्न करीत आहे. जीवनावश्‍यक वस्तूंची सेवा व पुरवठा कोठेही विस्कळीत होऊ नये, त्याचबरोबर सार्वजनिक ठिकाणी एकाच वेळी अनेक नागरिक जमा होऊ नयेत, यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. जिल्हा प्रशासन, आरोग्य यंत्रणा, पोलिस यंत्रणा, महापालिका आणि जिल्हा परिषद यंत्रणा आता एकजुटीने या संकटाचा सामना करीत असल्याचे चित्र आहे. सोशल डिस्टंसिंग राखून जीवनावश्‍यक वस्तूंचा पुरवठा होईल, यासाठीचे नियोजन करण्यात आले आहे.

कोरोना विषाणू संसर्गाचा वाढता धोका लक्षात घेऊनही त्यासाठीची सज्जता केली जात आहे. जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांनी यासंदर्भात नुकतीच महत्वाच्या यंत्रणांची बैठक घेऊन त्याप्रमाणे कार्यवाहीचे निर्देश दिले आहेत. महापालिका आयुक्त श्रीकांत मायकलवार, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवराज पाटील, प्रभारी जिल्हा पोलिस अधीक्षक सागर पाटील, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. प्रदीप मुरंबीकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी उदय किसवे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. संदीप सांगळे, महापालिकेचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. अनिल बोरगे, अतिरिक्त जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. बापूसाहेब गाडे आदींची यावेळी उपस्थिती होती. सध्या कोरोना विषाणू संसर्ग आणि प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यावर भर देण्यात आला आहे. अत्यावश्‍यक सेवा वगळता इतर आस्थापना बंद करण्यात आल्या आहेत. सार्वजनिक ठिकाणची गर्दी टाळावी, यासाठी कलम लागू करण्यात आले आहे. जीवनावश्‍यक वस्तूंच्या दुकानांसमोर सोशल डिस्टंसिंग राखून ग्राहकांच्या रांगा करण्यात आल्या. याशिवाय, महापालिका आणि नगरपालिका क्षेत्रात तसेच ग्रामीण क्षेत्रातही परदेशातून आलेल्या तसेच बाहेरील जिल्ह्यातून आलेल्या नागरिकांवर लक्ष ठेवले जात आहे. त्याची माहिती आरोग्य यंत्रणा आणि जिल्हा प्रशासनाला दिली जात आहे. प्रतिबंधक उपाययोजनांबरोबरच आरोग्य यंत्रणा संभाव्य वाढत्या प्रादुर्भावाचा सामना करण्यासाठी आरोग्य यंत्रणा सतर्क आणि सज्ज केली जात आहे. जिल्हा व ग्रामीण स्तरावर कोरोना रुग्णांसाठी विलगीकरणासाठी (क्वारंटाईन) किती बेडस्‌ उपलब्ध होऊ शकतात, याची माहिती घेतली जात असून कोरोना बाधित रुग्णांसाठी स्वतंत्र व्यवस्थाही केली जात आहे. दुर्दैवाने कोरोना बाधितांची संख्या वाढली तर त्यादृष्टीने आरोग्य यंत्रणेची तयारी सुरु आहे. कोरोना बाधितांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था असणारं हॉस्पिटल त्यासाठी तयार केले जाणार आहे. स्वतःहून करा तपासणी

1 मार्चनंतर परदेशातून आलेल्या सर्व नागरिकांनी स्वत:हून आरोग्य तपासणी करुन घ्यावी, त्यांचे कुटुंबीय अथवा नातेवाईकांनी, परिसरातील नागरिकांनी अशी माहिती स्थानिक आरोग्य यंत्रणा अथवा प्रशासनाला द्यावी, असे आवाहन प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे.



