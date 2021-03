सांगली : ऑनलाइन सभेत थेट घुसले भाजप सदस्य

सांगली : प्रभाग समिती पुनर्रचना आणि गुंठेवारी समितीची स्थापना या दोन विषयांसाठी बोलवण्यात आलेली आजची ऑनलाईन विशेष महासभा रोखण्याचा प्रयत्न भाजपच्या सदस्यांनी केला. महापौर दिग्विजय सूर्यवंशी यांनी मात्र सभा रितसर पार पडली असून त्यानुसार दोन्ही विषय मंजूर झाले आहेत. दरम्यान भाजपचे गटनेते विनायक सिंहासने, धीरज सूर्यवंशी, जगन्नाथ ठोकळे, गजानन मगदूम यांनी आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी या विषयांची अंमलबजावणी करू नका, असे निवेदन देऊन प्रसंगी विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार दाखल केली जाईल, असा इशारा दिला. 'केंद्र सरकारला कृषी कायदे बदलावेच लागतील'



महापौर-उपमहापौर निवडणुकीत कॉंग्रेस आघाडीने मिळवलेल्या यशानंतरची ही पहिलीच महासभा होती. या सभापटलावर दोनच विषय होते. यात प्रभाग समितीची पुनर्रचना हा विषय भाजपचे चारही प्रभाग समित्यांवरील वर्चस्व संपुष्ठात आणण्याच्या हेतूनेच आणला होता. आज दुपारी दिडच्या सुमारास भाजपच्या सदस्यांनी महापालिकेचे थेट सभागृह गाठले आणि महापौर दिग्विजय सूर्यवंशी आणि उपमहापौर उमेश पाटील यांना सभा कामकाज थांबवण्याची मागणी केली. त्यांनी या ऑनलाईन सभेची लिंकच मिळाली नसल्याचा आक्षेप घेतला. त्यानंतर सभेतील विषयाची अंमलबजावणी करता येणार नाही असे पत्र आयुक्तांना दिले. भाजपचे गटनेते विनायक सिंहासने म्हणाले, आमचा विशेष सभेला विरोध नाही तर त्यातील विषयांना आहे. विशेष सभा तातडीच्या आणि नागरी हिताच्या महत्वाच्या विषयांसाठीच घेतली जाते. या दोन्ही विषयांबाबत घाई करावे असे काहीच नाही. महासभेला मोठ्या संख्येने सदस्य उपस्थित नसताना असे विषय आणणे चुकीचे आहे. त्यांची अंमलबजावणी चुकीची ठरेल. 2018 च्या मान्यतेनुसार प्रभाग समित्यांचे काम सुरु आहे. ते महासभेच्या मान्यतेने सुरु आहे. प्रथम ते रद्द केले पाहिजे. व त्यानंतर नवीन प्रभाग रचनेबाबत नागरिकांच्या माहितीसाठी प्रसिध्दी केली पाहिजे. मागील प्रभाग रचनेचा ठराव रद्द केल्याखेरीज दुसरा ठराव महापालिकेच्या अधिनियमानुसार करता येणार नाही.'



श्री सिंहासने म्हणाले, शासनाने सन 2000 पर्यंतची गुंठेवारीच नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आत्तापर्यंत या समितीला अनेकवेळा मुदतवाढ दिली आहे. त्यानुसार सर्व प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. आता जुन्याच स्टॅम्पवर खरेदीचे काही प्रकार होत आहेत. त्यामुळे नव्याने समितीची रचना हे आणखी एक भ्रष्टाचाराचे कुरण ठरू शकते. त्यामुळेच आम्ही आमच्या सत्ताकाळात ही समिती स्थापन केली नव्हती. महापौर-उपमहापौरांचा ही समिती स्थापन करण्याचा हेतू स्वच्छ नाही.'



सभेनंतर महापौर सूर्यवंशी म्हणाले, सभापटलावरील सर्व विषय रितसर सदस्यांच्या मागणीपत्रानुसार घेतले होते. प्रशासनाने रितसर अजेंडा काढला होता. ऑफलाईन सभेची सदस्यांची मागणी योग्यच आहे. मात्र शासनानेच ऑनलाईन सभेचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आम्हीही प्रत्यक्ष सभेसाठी आग्रही आहोत. आजच्या सभेस सत्तर सदस्य सभेस उपस्थित होते. गुंठेवारी समितीकडे आधीच्या सत्ताधाऱ्यांनी साफ दुर्लक्ष केले होते. नागरिकांची गैरसोय होत होती. आता ज्या प्रभागात सत्तर टक्के गुंठेवारी आहे अशा प्रभागातील सदस्यांसह नवी गुंठेवारी समिती अस्तित्वात येईल. त्यासाठी प्रशासनाकडे माहिती मागवली आहे.' सध्याची प्रभाग समिती पुनर्रचनेबाबत गेल्या अडीच वर्षात कोणताही आक्षेप कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी घेतलेला नाही. मात्र गेल्या 19 मार्चच्या स्थायी समितीच्या चार सदस्यांच्या पत्राने प्रभाग समित्यांची रचनेला आक्षेप घेतल्याची दखल घेत घाई गडबडीने हा विषय विशेष सभेत मंजुरीसाठी आणला होता. हे पत्रच चुकीचे आहे.'

- विनायक सिंहासने, गटनेते भाजप सध्याची प्रभाग समित्यांची रचना अन्यायी असल्याचे पत्र चार सदस्यांनी दिले होते. 31 मार्चला आधीच्या समित्यांची मुदत संपत असल्याने नव्या निवडी नव्या प्रभाग रचनेनुसार होतील. यात आक्षेप घेण्यासारखे आहेच काय? सभेत आज सर्वसंमतीने विषयाला मंजुरी मिळाली आहे.'

- दिग्विजय सूर्यवंशी, महापौर

