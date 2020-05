भाजपसोबत हा नवा संसार; थोडा वेळ लागेल ः देशमुख

सांगली ः विधान परिषदेची आमदारकी मिळणार, अशी खात्री झाल्यानंतर भाजपमध्ये प्रवेश केलेले शिराळा येथील नेते सत्यजीत देशमुख यांना डावलण्यात आले आहे. त्यामुळे त्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. "भाजपसोबत हा नवा संसार आहे. थोडा वेळ लागेल. साखर कुठे आहे, पावडरची बरणी कुठे आहे, हळद कुठे ठेवलीय, याची माहिती व्हायला वेळ लागणारच. तोवर थांबायची माझी तयारी आहे', अशा शब्दांत त्यांनी आपल्या भावना "सकाळ'शी बोलताना व्यक्त केल्या. सत्यजीत देशमुख यांनी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर कॉंग्रेसला रामराम करून भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. शिराळा विधानसभा मतदार संघात माजी आमदार शिवाजीराव नाईक अडचणीत असल्याने सत्यजीत यांची बेरीज करण्याचा भाजपचा प्रयत्न होता. तो फसला, मात्र सत्यजीत देशमुख यांचासारखा भाजप संस्कृतीत रुळणारा चेहरा पक्षाला मिळाला. त्यावेळी त्यांनी विधान परिषदेवर संधी देण्याचा शब्द दिला होता. ती जागा ज्येष्ठ नेते शिवाजीराव देशमुख यांच्या निधनाने रिक्त झाली होती. तेथे पृथ्वीराज देशमुख यांना संधी मिळाली होती. आता त्याच जागेवर सत्यजीत यांना संधी हवी होती. ती काही मिळाली नाही. ते म्हणाले, ""मला संधी मिळेल, अशी अपेक्षा होती. पहिल्या टप्प्यात काम झाले असते तर बरे वाटले असते. पण, मी अस्वस्थ नाही. माझ्या कामाची शैली भाजपला माहिती आहे. त्याचे फळ नक्की मिळेल. वाट पहायची माझी तयारी आहे.''

