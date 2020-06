घनकचरा प्रकल्पावर भाजपचा महासभेसाठी दबाव

सांगली : वादग्रस्त घनकचरा प्रकल्पावर सविस्तर चर्चा करण्यासाठी तसेच सर्व सदस्यांना या प्रकल्पाची माहिती होण्यासाठी विशेष महासभा घ्यावी, अशी मागणी भाजपचे गटनेते युवराज बावडेकर, माजी उपमहापौर धीरज सूर्यवंशी यांच्यासह 25 जणांनी महापौर गीता सुतार यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. आमदार सुधीर गाडगीळ यांनी सूचना केल्यानंतरही भाजपच्या स्थायी समिती सदस्यांसह मिरजेच्या काही सदस्यांनी सह्या केल्या नाहीत.

कॉंग्रेसने आधीच या विषयावर विशेष महासभा घेण्याची मागणी केली आहे. आता सत्ताधारी भाजपच्या सदस्यांनीही सह्यांचे निवेदन देऊन महासभा घेण्याची मागणी केली. बावडेकर, सूर्यवंशी म्हणाले, घनकचऱ्यावर प्रक्रियेसाठी प्रकल्प उभारला पाहिजे, यात दुमत नाही. पण चुकीच्या पद्धतीने त्याची अंमलबजावणी होऊन ड्रेनेज योजनेप्रमाणे वाटोळे होऊ नये, अशी सर्वांची भूमिका आहे. त्यामुळे विशेष महासभा घेण्याचा निर्णय पक्षनेत्यांनी घ्यावा. त्यात सोक्षमोक्ष होईल. महापालिकेच्यावतीने घनकचरा प्रकल्पासाठी राबवलेल्या निविदा प्रक्रिया चुकीची असल्याचा आरोप करत कॉंग्रेसने विशेष महासभा घेण्याची मागणी केली. भाजपच्या नगरसेवक, नगरसेविकांनीही तशी मागणी करण्याचा प्रयत्न केला. पण भाजपच्या कोअर कमिटीच्या नेत्यांनी त्यांना दमबाजी करण्याचा प्रकार घडला. त्यातून भाजपमध्ये घमासान सुरु झाले आहे. संबंधित नगरसेवकांनी आमदार सुधीर गाडगीळ यांच्याकडे तक्रार केली.

आमदार गाडगीळ यांनी महापालिकेच्या कारभारात नेत्यांच्या हस्तक्षेपावर नाराजी व्यक्त करत विशेष महासभेबाबत नगरसेवकांची भूमिका जाहीर करणारे सह्यांचे निवेदन घेण्याची सूचना दिली होती. त्यानुसार बावडेकर, सूर्यवंशी यांनी आज नगरसेवकांच्या सह्या घेतल्या. त्यामध्ये 25 नगरसेवकांनी सह्या केल्या. अजूनही काहीजण सह्या करणार असल्याचे बावडेकर म्हणाले. हे निवेदन महापौर गीता सुतार यांना देण्यात आले. भाजपच्या नेत्यांकडून दखल

भाजपअंतर्गत घनकचरा प्रकल्पावरून सुरु असलेल्या गटबाजी आणि दमबाजीची राज्याच्या नेत्यांकडून दखल घेण्यात आली आहे. शहरावर बोजा लादणारा चुकीचा प्रकल्प उभारून वाटोळे नको अशी त्यांची भूमिका आहे. त्यामुळे टेंडर प्रक्रियेसह सर्वच बाबींची पडताळणी केली जाईल. त्यानंतरच सर्वानुमते निर्णय होईल, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले. भूमिका नेत्यांना कळवू

नगरसेवकांनी निवेदन दिले आहे. त्यांची भूमिका नेत्यांना कळवू. त्यानुसार विशेष महासभा घ्यायची का? कधी घ्यायची, याचा निर्णय होईल.

- गीता सुतार. महापौर चर्चा करायला काय अडचण आहे?

आयुक्तांनी स्थायी समितीसमोर या प्रकल्पाचे सादरीकरण केले आहे. महासभेसमोर सादरीकरण करून त्रुटी, उणिवांवर चर्चा करायला काय अडचण आहे? मी दोन हजार लोकांचे कार्यालय मोफत देत आहे. तेथे सोशल डिस्टन्सचे पालन होऊन निर्णय होऊ द्या.

- धीरज सूर्यवंशी, माजी उपमहापौर भाजपवर लुटीचा डाग नको

गटनेते युवराज बावडेकर म्हणाले, घनकचरा प्रकल्पात त्रुटी असल्याची अनेक सदस्यांची धारणा झाली आहे. आयुक्तांना 60 कोटी रुपयांचा आरखडा तयार करून मंजुरीपुरते लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत महासभेत अधिकार दिले होते. त्यानंतर हा आराखडा 72 कोटी रुपयांचा झाला आहे. कोरोनाच्या काळात निविदा प्रक्रिया राबविण्याची घाईगडबड का? शिवाय यामध्ये शासनाच्या आदर्श प्रणालीचे पालन केलेले नाही. काही ठेकेदारांना डोळ्यासमोर ठेवून निविदेत अटी-शर्ती घातल्याचे आरोप आहेत. चुकीचा प्रकल्प राबवून भाजपवर लुटीचा डाग नको. नेत्यांच्या आदेशाने विशेष महासभेचा फैसला होईल. त्यात सोक्षमोक्ष होईल.

Web Title: BJP puts pressure on Corporation on general body meeting for solid waste project