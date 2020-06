युवक कॉंग्रेसच्या शिबीरात 1100 जणांचे रक्तदान 

सांगली : कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर निर्माण झालेला रक्ताचा तुटवडा लक्षात घेत कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या वाढदिवसानिमित्त युवक कॉंग्रेसच्यावतीने जिल्ह्यात रक्तदान शिबीर घेण्यात आले. शिबीरात 1100 युवकांनी रक्तदान करत सामाजिक बांधिलकी जपली. राज्यमंत्री विश्‍वजीत कदम यांनी शिबीरास भेट देत युवकचे जिल्हाध्यक्ष मंगेश चव्हाण आणि सहकाऱ्यांचे कौतुक केले. कोरोनामुळे दोन महिन्याहून अधिक काळ लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला होता. या काळात शिबीरे बंद असल्यामुळे रक्ताचा प्रचंड तुटवडा जाणवत होता. सध्या लॉकडाउनमध्ये थोडी शिथीलता मिळाली आहे. तसेच शासनाने रक्तदान करून सहकार्य करावे, असे आवाहन केले आहे. त्यामुळे युवक नेते, राज्यमंत्री विश्‍वजीत कदम यांच्या नेतृत्वाखाली युवक कॉंग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष मंगेश चव्हाण यांनी जिल्ह्यात रक्तदान शिबीर घेण्याचा निर्णय घेतला. सांगली, पलूस, इस्लामपूर आदी भागात रक्तदान शिबीर घेण्यात आले. या शिबीरास चांगला प्रतिसाद मिळाला. सांगलीत येथे सिंधी समाज हॉलमध्ये रक्तदान शिबीर झाले. शिबीरात सुमारे 278 युवकांनी रक्तदान केले. डॉ. बिंदूसागर पलंगे यांच्या हस्ते शिबीराचे उद्‌घाटन करण्यात आले. राज्यमंत्री विश्‍वजीत कदम यांनी शिबीराला भेट दिली. 1100 जणांनी रक्तदान केल्याबद्दल जिल्हाध्यक्ष मंगेश चव्हाण यांचे कौतुक करुन शुभेच्छा दिल्या. यावेळी शहर जिल्हाध्यक्ष पृथ्वीराज पाटील, नगरसेवक फिरोज पठाण, युवकचे जिल्हा सरचिटणीस जहीर मुजावर, मिरज तालुकाध्यक्ष संभाजी पाटील, सुहेल बलबंड, योगेश राणे, उत्कर्ष खाडे, मंदार चौगुले, ताजुद्दीन शेख, संग्राम चव्हाण, आशिष चौधरी, मंदार चौगुले, सनी धोत्रे, आरबाज शेख, वैभव शिंदे, जोयेश मुजावर, तौसिक शेख, प्रितम रेवणकर, संतोष नाईक, शिरीष सुर्यवंशी उपस्थित होते.

