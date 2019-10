ढेबेवाडीत आढळले "ब्लू मॉरमॉन' फुलपाखरू

ढेबेवाडी : हिरवाईने नटलेल्या ढेबेवाडी खोऱ्यात राज्य फुलपाखराचा दर्जा असलेले "ब्लू मॉरमॉन' आढळल्याने निसर्गप्रेमी आणि अभ्यासक आनंदून गेले आहेत. या फुलपाखराचे अस्तित्व येथील जैवविविधतेच्या समृद्धतेचा पुरावा असल्याचेही त्यांच्याकडून सांगण्यात आले. ढेबेवाडी खोऱ्यातील शिवारांसह डोंगर परिसराने सध्या हिरवा शालू पांघरला असून, विविध प्रकारच्या फुलांमध्ये विविधरंगी फुलपाखरांचा सुरू असलेला वावर नेत्रसुखद ठरत आहे. पश्‍चिम घाटात आढळणारी काही दुर्मिळ फुलपाखरे पाहण्याची आणि अभ्यासण्याची संधीच या निमित्ताने अभ्यासक व पर्यटकांना उपलब्ध होत आहे. नुकतेच येथे राज्य फुलपाखराचा दर्जा असलेले "ब्लू मॉरमॉन' आढळल्याने निसर्गप्रेमी आणि अभ्यासक आनंदून गेले आहेत. या फुलपाखराचे अस्तित्व ढेबेवाडी खोऱ्यातील जैवविविधतेच्या समृद्धतेचा पुरावा असल्याचेही त्यांच्याकडून सांगण्यात आले. याबद्दल सांगताना निसर्ग अभ्यासक डॉ. सुधीर कुंभार म्हणाले, ""साऊदर्न बार्डविंग नंतरचे हे मोठे फुलपाखरू असून, साधारणपणे त्याचा आकार 12 ते 15 सेंटीमीटर एवढा असतो. काळे निळसर पंख, त्यावर चमकदार निळसर ठिपके असलेल्या या फुलपाखराचे शरीर तीन भागात विभागलेले असते. चार आकर्षक पंख, अंगावर संवेदना असणारी लव ही त्याची आणखी काही वैशिष्ट्ये आहेत. प्रामुख्याने पश्‍चिम घाटात आढळणाऱ्या "ब्लू मॉरमॉन'चे "पपिलियो पालिमनेस्टर' हे शास्त्रीय नाव आहे. 2015 मध्ये त्याला महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव बोर्डाने राज्य फुलपाखराचा दर्जा दिला असून, अशा प्रकारचा दर्जा देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. राज्यातील एकूण फुलपाखरांमध्ये "ब्लू मॉरमॉन'ची संख्या 15 टक्के नोंदवली गेलेली आहे. लिंबू, संत्रे, बेल या त्याच्या आवडत्या वनस्पती आहेत. ढेबेवाडीत आढळलेल्या या फुलपाखराचा आकार 15 सेंटीमीटर होता.''

