मनपा क्षेत्रात विद्यार्थ्यांसाठी पुस्तके दाखल :15 जून पर्यंत मुलांच्या हाती  

सांगली- "कोरोना' मुळे शाळा कधी सुरु होतील याबाबत सर्वजण अनभिज्ञ आहेत. तोवर मुलांना पुस्तके देण्यात कसली अडचण. किमान पुस्तके तरी वाचतील, असा विचार करुन शासनाने विद्यार्थ्यांना पाठ्यपुस्तके घरपोच देण्याचे नियोजन केले आहे. मराठी माध्यम वगळता पहिली ते आठवीपर्यंतची इतर माध्यमांची पाठ्यपुस्तके सांगलीत दाखल झाली आहेत. 15 जूनपर्यंत मुलांच्या घरात पाठ्यपुस्तके पोहोच होतील, अशी यंत्रणा मनपा शिक्षण मंडळाने राबवली. कोरोनामुळे शाळा जून महिन्यात सुरु होणार की नाही याबाबत चर्चा सुरु आहे. पालक, पाल्य, शिक्षणसंस्था संभ्रमावस्थेत आहेत. तरीही 15 जूनपासून शिक्षक रोज शाळेत येणार आहेत. महापालिका क्षेत्रात मराठीसह सेमी इंग्रजी, ऊर्दू, कन्नड आणि गुजराथी अशा माध्यमांच्या मिळून 203 शाळा आहेत. तेथे 48 हजार 533 विद्यार्थी-विद्यार्थिनी शिकतात. त्यांच्यासाठी पावणेदोन लाख पाठ्यपुस्तके येणार आहेत. मराठी माध्यमाच्या फक्त आठवीच्या वर्गाची पुस्तके आलीत. तर ऊर्दू, कन्नड, गुजराथी आणि सेमी इंग्रजी या माध्यमांची पहिली ते आठवीपर्यंतची सर्व पुस्तके आली. ही पुस्तके शाळांना पोहोच केली आहे. पालकांच्या ताब्यात देण्याचे काम सुरु आहे, अशी माहिती शिक्षण विभागाचे प्रशासन अधिकारी हणमंत बिराजदार यांनी दिली. महापालिका क्षेत्रात पालिकेच्या मराठी माध्यमाच्या 38 शाळा, उर्दू माध्यमाच्या 10 तर कन्नड माध्यमाच्या दोन शाळा आहेत. खासगी शिक्षणसंस्था मिळून 203 शाळांतील मुलांना पाठ्यपुस्तके देण्यात येणार आहेत. ही पाठ्यपुस्तके मोफत देण्यात येणार आहेत. जिल्हा परीषद, नगरपालिका, महापालिका, खासगी अनुदानित, 20 टक्के अनुदानित शाळांतील मुलांना लाभ होत आहे. महापालिका क्षेत्रातील पहिली ते पाचवीपर्यतच्या मुलांना 67 हजार 709 पाठ्यपुस्तके दिली जातील. सहावी ते आठवीपर्यतच्या मुलांना सुमारे एक लाख 129 पाठ्यपुस्तके दिली जातील.

