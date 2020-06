दोन्ही खासदारांची लोकसभेतील हजेरी "कमी'

सांगली ः पुणे येथील परिवर्तन या संस्थेने लोकसभेतील खासदारांचे हजेरी कार्ड आज जाहीर केले. त्यात सांगली लोकसभा मतदार संघाचे खासदार संजयकाका पाटील यांची हजेरी देशातील अन्य खासदारांच्या सरासरीपेक्षा कमी असून ते 55 टक्के वेळा लोकसभेत हजर राहिले आहेत. शेजारी हातकणंगले मतदार संघाचे खासदार धैर्यशील माने यांची हजेरी संजयकाकांपेक्षा जास्त असून ते 71 टक्के हजर राहिले आहेत. या दोघांचीही हजेरी देशातील खासदारांच्या सरासरी हजेरीपेक्षा कमीच भरली आहे. या अहवालानुसार, महाराष्ट्रातून सर्वाधिक हजेरी भाजप खासदार गोपाळ शेट्टी यांची (100 टक्के) असून सर्वाधिक विधेयक मांडण्यातही महाराष्ट्रातून तेच आघाडीवर आहेत. प्रश्‍न विचारण्यात राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे (212) आघाडीवर आहेत. सुळे यांनीच सर्वाधिकवेळा चर्चेत सहभाग घेतला आहे. या यादीत संजयकाकांचे हजेरी कार्डही आले आहे. त्यात संजयकाकांची हजेरी 55 टक्के असून देशातील सर्व खासदारांची सरासरी हजेरी 77.47 टक्के इतकी आहे. संजयकाकांनी 72 वेळा प्रश्‍न विचारले आहेत. त्यांची ही आकडेवारी अन्य खासदारांच्या सरासरीपेक्षा (44.46 टक्के) जास्त आहे. धैर्यशील माने यांनी 94 प्रश्‍न विचारले आहेत. संजयकाका आणि धैर्यशील यांनी प्रत्येकी सहावेळा चर्चेत सहभाग नोंदवला आहे. त्याची सरासरी 15.56 इतकी आहे. या दोघांनीही स्वतंत्रपणे एकही विधेयक मांडलेले नाही. त्यांच्या निधीचा तपशील उपलब्ध नसल्याचे या अहवालात म्हटले आहे.

