ब्रेकिंग : सांगली जिल्ह्यात कोरोनाचा नवा रूग्ण...येथील महिलेला "कोरोना' ची लागण 

सांगली- जिल्हा "कोरोना' मुक्त म्हणून दिलासा मिळत असतानाच आज आणखी एक धक्कादायक माहिती समोर आली. निगडी खुर्द (ता. शिराळा) येथील महिलेला "कोरोना' ची लागण झाल्याचे स्पष्ट झाले. महिला आणि तिचा भाऊ 16 रोजी मुंबईतून गावी आले होते. महिलेच्या भावाचा चाचणी अहवाल अद्याप आलेला नाही. विजयनगर येथील बॅंक कर्मचाऱ्याचा "कोरोना' मुळे मृत्यू झाल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर खळबळ उडाली होती. बॅंक कर्मचाऱ्याचे कुटुंब आणि संपर्कातील सर्वजणांचा अहवाल निगेटिव्ह आल्यामुळे दिलासा मिळाला. त्यानंतर गुरूवारी (ता.23) खेराडे-वांगी येथे अंत्यसंस्कार केलेल्या तरूणाचा "कोरोना' अहवाल "पॉझिटीव्ह' आल्यामुळे पुन्हा खळबळ उडाली. तर मृताच्या संपर्कातील 30 जणांचा अहवाल देखील निगेटिव्ह आल्यामुळे सर्वांना पुन्हा दिलासा मिळाला.

जिल्हा सद्यस्थितीत "कोरोना' मुक्त असल्याचे सांगण्यात येत होते. परंतू आज शिराळा तालुक्‍यातील निगडी खुर्द येथील एक महिलेला "कोरोना' झाल्याचे स्पष्ट झाले. महिला व भाऊ मुंबईतून 16 एप्रिल रोजी आले आहेत. त्यांना इस्लामपूर येथून मिरजेतील आयसोलेशन कक्षात पाठवले होते. महिलेचा स्वॅब चाचणीसाठी घेण्यात आला होता. त्याचा अहवाल पॉझिटीव्ह आला. तर तिच्या भावाचा अहवाल अद्याप आला नसल्याची माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी दिली. दरम्यान निगडी खुर्द येथील महिलेला कोरोना झाल्याचे आढळल्यानंतर संपूर्ण गाव "लॉक' करण्यात आले आहे. महिला आणि भाऊ यांच्या संपर्कातील लोकांची तपासणी केली जाणार आहे.



