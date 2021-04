झरे (सांगली) : आटपाडी पश्‍चिम भागात कापसाचे उत्पादन बंद झाल्यामुळे हमखास पैसे मिळणारे मका पीक शेतकऱ्यांनी निवडले. मात्र मका पिकाला सुद्धा दृष्ट लागली. व लष्करी अळीचा प्रादुर्भाव सुरू झाला. मक्‍याला तीन ते चार फवारणी कराव्या लागत आहेत. तरीसुद्धा लष्कर अळी आटोक्‍यात येत नाही. त्यामुळे उत्पादनामध्ये घट होत आहे. त्यामुळे आता हमी भाव तर मिळणार का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. पूर्वी हमखास पैसे मिळणारे पीक म्हणजे कापूस पीक होते. त्याची उगवण शक्ती कमी झाली. त्यानंतर सध्याच्या काळामध्ये सर्व शेतकरी मकाचे उत्पादन घेत आहेत. परंतु मकाला खासगी व्यापारी म्हणावा असा दर देत नाहीत. सध्या मार्केटमध्ये १४०० ते १५०० रुपये दर दिला जातो. त्यामुळे शेतकऱ्यांची व्यापारी लूट करीत आहेत हे स्पष्ट दिसून येत आहे. जीवापाड काबाडकष्ट करायचं, रात्रंदिवस मेहनत करायची. आणि मका उत्पादन घ्यायचं त्या मका उत्पादनाला सुद्धा म्हणावा तसा दर नाही. त्यामुळे केलेली मेहनत घातलेला खर्च अन्‌ मक्‍याला मिळणारा दर याची बेरीज वजाबाकी केली, तर हाती भोपळा अशी अवस्था होत आहे. दर मिळत नसल्याने काहीही परवडत नाही. असे अनेक शेतकऱ्यांचे मत आहे. यासाठी मक्‍याला हमीभाव मिळाला पाहिजे, त्यासाठी बाजार समितीने हमीभाव केंद्र सुरू करावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांतून होत आहे. ज्या गावांमध्ये आठवडी बाजार भरतो त्या गावांमध्ये हमीभाव केंद्र सुरू करावीत म्हणजे आसपासच्या गावातील शेतकऱ्यांचा वाहतूक खर्च वाचेल म्हणून मार्केट कमिटी ने झरे, खरसुंडी, करगणी, आटपाडी, दिघंची, निंबवडे, राजेवाडी येथे मका खरेदी केंद्र सुरू करावीत, अशी मागणी मका उत्पादकांतून होत आहे. "खासगी व्यापारी मक्याला दर देत नाहीत. त्यामुळे घातलेला खर्चसुद्धा निघत नाही. त्यामुळे बाजार समितीने जिथे आठवडी बाजार भरतो तिथे मका खरेदी केंद्र सुरू करावीत." - महादेव जुगदर, माजी सरपंच हेही वाचा - यंदा लॉकडाउनमध्ये हापूसचा डायरेक्ट विक्रीचा फंडा; मेट्रो सिटीत साखळी "माझी मका ११ क्विंटल निघाली. खासगी व्यापाऱ्याकडे घातली १५४० रुपये दर मिळाला. खर्चपण निघाला नाही, हमी भाव मिळायला पाहिजे." - भगवान पाटील, माजी सरपंच झरे

