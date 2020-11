झरे (सांगली)- आटपाडी पश्‍चिम भागामध्ये पाऊस भरपूर प्रमाणात पडून सुद्धा चारा टंचाई भासू लागली आहे. पाऊस पडला तो भरपूर पडला. पाण्यामध्ये खरिपातील पिके राहिल्यामुळे सडून गेली होती. त्यामुळे जनावरांना चारा मिळेना. चाऱ्यासाठी भटकंती करण्याची वेळ आली आहे. अतिवृष्टी झाल्यानंतर जमिनीला वापसा नसल्याने पेरणी उशीरा झाली असल्याने लगेच जनावरांसाठी चारा कुठून आणायचा हा गंभीर प्रश्न बनला आहे. सध्या उसाचे वाडे विकत मिळत आहे. उसाचे वाढे विकणारी वाहने फिरताहेत. वीस गऱ्याची पेंडी दहा रुपयाला तर दहा गऱ्याचीपेंडी पाच रुपये याप्रमाणे वाड्याची विक्री सुरू आहे. रब्बीच्या पेरण्या झाल्या परंतु लगेच चारा उपलब्ध झाला नाही. ओढे-नाले तलावे पाण्याने तुडुंब भरले असले तरी लगेच चारा कुठून आणायचा ही समस्या शेतकऱ्यांना भेडसावत आहे. त्यामुळे चारा विकत घेऊन जनावरे जगवल्या शिवाय पर्याय नाही. दूध दुखते जनावराचे प्रमाण वाढले असल्याने त्यांनाही चारा विकत घ्यावा लागत आहे. त्यामुळे जनावरांना घातलेला खर्चसुद्धा दुधाच्या बिलातून निघत नाही. अशी अवस्था दूध उत्पादक शेतकऱ्यांची झाली आहे. चारा मुबलक होण्यासाठी आणखी महिना दीड महिना लागणार आहे. तोपर्यंत चारा विकत घेऊन गुरेढोरे कशीबशी जगवावी लागणार आहेत. चौकट - खरीप हंगामामध्ये अतिवृष्टी झाल्याने तलाव तुडुंब भरले, ओढे-नाले वाहु लागले परंतु जमिनीला वपसा नसल्याने पेरणी उशीरा झाली. त्यामुळे चाऱ्याची टंचाई भासू लागली आहे. आणखी महिना-दीड महिना चाराटंचाई ही भासणार आहे.

