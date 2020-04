धुळगावची फसवणूक केल्याबद्दल  महापालिकेविरूद्ध तक्रार करणार 

सांगली- शेरीनाल्याचे धुळगाव योजनेचे पंप महापौरांनी आदेश दिल्यानंतर सुरू होऊन नदी प्रदूषण थांबले व शेरीनाल्याचे पाणी धुळगावला गेल्याची खोटी माहिती महापालिकेने प्रसिद्धीस दिली आहे. वास्तविक शेरीनाल्याचे पंप अद्याप नादुरुस्त असून कृष्णेचे प्रदूषण चालूच आहे. या प्रकारामुळे धुळगाव ग्रामस्थ संतप्त झाले आहेत. त्यामुळे पाण्यासाठी धडपडणाऱ्या धुळगावकरांची फसवणूक करणाऱ्या महापालिकेविरुद्ध तक्रार दाखल करणार असल्याचे ऍड. अमित शिंदे व धुळगाव ग्रामस्थांनी जाहीर केले आहे. ऍड. अमित शिंदे म्हणाले, ""शेरीनाल्याचे पंप सुरू होऊन धुळगावला पाणी पोहचले या खोट्या माहितीने धुळगावकर संतप्त झाले आहेत. कृष्णा नदी प्रदुषित करणाऱ्या शेरीनाल्याचे पाणी धुळगावला देण्यासाठी केलेली योजना नियोजनाअभावी दरवर्षी वादाच्या भोवऱ्यात अडकते. शेरीनाल्याचे घाण पाणी स्विकारणाऱ्या धुळगावकरांची महापालिकेने फसवणूक केलेली आहे. अद्याप शेरीनाला योजनेबाबत धुळगावशी करार केला नाही. योजनेचे पंप वारंवार बिघडतात. दुरुस्तीसाठी मुंबईवरून लोक आणणार असे सांगितले जाते. पंप दुरुस्तीमध्ये भरपूर खर्च करायला मिळत असल्याने वारंवार पंप बिघडतात की बिघडवले जातात याचा शोध घेण्याची आवश्‍यकता आहे. त्यामुळे आता महापालिका आणि जीवन प्राधिकरणविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करणे हाच उपाय आहे.'' अजितसिंह डुबल म्हणाले, ""पाणी मिळणार या आशेवर धुळगावच्या शेतकऱ्यांनी कर्जे काढून शेती पिकवली आहे. गावातील लोकांच्या कर्जाचा आकडा 12 कोटींपेक्षा जास्त आहे. सर्व शेतकरी हताश झाले आहेत.'' भास्कर डुबल म्हणाले, "" धुळगावला पाणी पोहचले अशा खोट्या बातम्या पसरवून महापालिकेला नेमके काय सिद्ध करायचे आहे? मुळात पंप बसवताना त्यात कचरा जाणार नाही याची काळजी घेतली नाही. पंपाची रचना चुकीची आहे हे कोणीही सांगू शकेल.''

दामाजी डुबल म्हणाले, ""वारंवार विनंती करूनदेखील पाणी दिले जात नाही. आम्ही घाण पाणी शुद्ध करून घेत आहोत. वास्तविक महापालिकेने धुळगावचे आभार मानायला हवेत, परंतु महापालिकेने आमची फसवणूक केली आहे.'' तंटामुक्त समितीचे अध्यक्ष विजय डुबल, सरपंच वहिदा मगदूम, उपसरपंच नासीर कोकणे, सदस्य अमर जाधव, पोलीस पाटील राहुल गायकवाड, डॉ. विनोद डुबल, सागर डुबल, प्रल्हाद पाटील आदी उपस्थित होते.



Web Title: For cheating Dhulgaon Will lodge a complaint against the Municipal Corporation