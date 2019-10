छत्रपती शाहू जिल्हा क्रीडा संकुल निवडणुकीसाठी नकाे

सातारा ः छत्रपती शाहू जिल्हा क्रीडा संकुल निवडणुकीच्या कामासाठी वापरण्यास देऊ नये, या भूमिकेतून जिल्ह्यातील विविध क्रीडा संघटनांबरोबर आता कनिष्ठ महाविद्यालय, क्रीडा शिक्षक, हौशी धावपटूंनीदेखील निवेदन देण्यास प्रारंभ केला आहे. दुसरीकडे ऑक्‍टोबरच्या शेवटच्या आठवड्यात होणाऱ्या आंतरशालेय मैदानी क्रीडा स्पर्धांसह अन्य स्पर्धांच्या वेळापत्रकावरही त्याचा परिणाम झाला आहे.

विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीसाठी प्रशासनाने छत्रपती शाहू जिल्हा क्रीडा संकुलातील जुना बॅडमिंटन हॉलसह काही खोल्या ताब्यात घेतल्या आहेत. याबरोबरच आगामी काळात मुख्य मैदान ईव्हीम मशिनचे वाटप करण्यासाठी ताब्यात घेतले जाणार आहे. तसेच आवश्‍यकता भासल्यास नवीन बॅडमिंटन हॉल, योगा हॉल देखील वापरण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. यामुळे क्रीडा संघटक, खेळाडू, मार्गदर्शक, संघटनांमध्ये जिल्हा प्रशासन, निवडणूक विभाग तसेच जिल्हा क्रीडाधिकारी कार्यालयाबाबतच्या कामकाजाबाबत नाराजीचा सूर पसरला आहे. हे क्रीडा संकुल केवळ खेळ आणि खेळाडूंसाठी राखीव ठेवावे, असे मत क्रीडाप्रेमींचे आहे.



सातारा जिल्हा बॉक्‍सिंग संघटना, यशवंतराव चव्हाण इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्ससह क्रीडापटूंनी निवडणुकीच्या कामाकाजासाठी क्रीडा संकुलाचा वापर नको, अशा आशयाचे निवेदन जिल्हा क्रीडाधिकारी कार्यालयास दिल्याची माहिती संबंधित संघटना, संस्था प्रतिनिधींनी दिली.



विधानसभेच्या निवडणुकीच्या तयारीसाठी सातारा जिल्हा क्रीडा संकुलातील जुना बॅडमिंटन हॉल नुकताच ताब्यात घेण्यात आला आहे. यामुळे या बॅडमिंटन कोर्टमध्ये सराव करणाऱ्या खेळाडूंना पर्यायी जागेचा शोध घ्यावा लागणार आहे. तसेच ऑक्‍टोबरच्या शेवटच्या आठवड्यात येथील मुख्य मैदानावर राज्यस्तरीय आंतरशालेय मैदानी स्पर्धेचे नियोजन केले जाणार आहे. परंतु, अद्याप त्यावर शिक्कामोर्तब झाला नसल्याचे ऍथलेटिक्‍स संघटनेच्या माध्यातून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

मुख्य मैदानावरील सरावही होणार बंद दरम्यान, सध्या क्रीडा संकुलातील मुख्य मैदानावर खेळाडूंचा सराव सुरू असतो. आता हा सरावही थांबणार आहे. खेळाडूंच्यादृष्टीने ही बाब काळजी करावयास लावणारी आहे.



Web Title: Chhatrapati Shahu district sports complex should not be offered for election