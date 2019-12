बंबातील ‘ब्लॅक टी’ लई भारी...

निपाणी (बेळगाव) - साखर, दुधाचा चहा शरीराला ताजेतवाने करतो, तसा अनेक आजारांनाही निमंत्रण देतो, हे अनेकांच्या लक्षात आले आहे. त्यावर उपाय म्हणून लिंबूमिश्रित चहा पिण्याकडे नागरिकांची क्रेझ वाढली आहे. ‘ब्लॅक टी’ घेतल्यामुळे आजारापासून दूर राहता येणे शक्‍य आहे. शिवाय वैद्यकीय मंडळींकडूनही ‘ब्लॅक टी’ घेण्याचा सल्ला देण्यात येतो. चहाची दररोज ८० ते ९० हजाराची उलाढाल निपाणी शहरात लहान-मोठ्या ५० पेक्षा अधिक हॉटेलसह टपऱ्या आहेत. त्यामुळे केवळ चहाची दररोज ८० ते ९० हजाराची उलाढाल होत आहे. दिवसेंदिवस काळा चहा घेणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे. हिवाळ्यातील थंडी घालण्यासाठी चहा हमखास लागतो. चहामध्ये दूधमिश्रित चहा, ब्लॅक व लेमन चहा, ग्रीन चहा असे प्रकार आहेत. दुधाच्या चहाचा जास्तीत जास्त वापर केला जातो. हा चहा शरीरासाठी हानिकारक असल्याचा सल्ला डॉक्‍टर देत आहेत. या चहामुळे आम्लपित्त, अपचन, भूक न लागणे, उष्णता, मधुमेह असे त्रास उद्‌भवतात. दुधाचा चहा बंद करून काळ्या चहामध्ये लिंबूचा रस टाकून घेतल्यास तो आरोग्यासाठी लाभदायी ठरतो, असे वैद्यकीय तज्ज्ञांचे मत आहे. तसेच हॉटेलमध्येही बंबातील काळ्या चहाची मागणी

वाढली आहे. पहा - लई भारी ! तब्बल ८०० वाहनांचे क्रमांक पाठ असणारे बापूसाहेब... चहा पिणाऱ्या नागरिकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच आहे. दिवसेंदिवस काळा चहा विक्रीत सर्वाधिक वाढ होत आहे; पण बरेच ग्राहक बंबातील काळ्या चहासह लिंबूची मागणी करत आहेत.

-राजू शिंदे, (भाऊ गवळी) सीमा हॉटेल, निपाणी दूधमिश्रित चहामुळे पित्ताचे प्रमाण वाढण्यासह काही व्याधी जडतात; पण अलीकडच्या काळात त्याची माहिती होत असल्याने काळा चहा व लिंबू घेतला जात आहे. त्यामुळे पोट साफ होण्यासह आजारांपासून दूर राहता येते.

- डॉ. प्रशांत चिकोर्डे, निपाणी

