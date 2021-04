ओढ्यांची सफाई, करा अन्यथा तलाव भरणार नाहीत 

किल्लेमच्छिंद्रगड : येथील गावच्या मुख्य पाणलोट क्षेत्रातून येणाऱ्या पावसाच्या पाण्याचे प्रवाह मार्ग ओढ्या, वगळीवर झालेल्या अतिक्रमणामुळे पूर्णपणे नष्ट झाले आहेत. पावसाळ्यात पाणलोट क्षेत्रातून आलेले पाणी दिशा मिळेल तिकडे पळाले. त्यामुळे गेली दोन वर्षे जादा पाऊसकाळ झाला असतानाही मोठ्या खर्चाने तयार केलेल्या गावतळ्यासह 14 तलाव अर्धभरल्या अवस्थेत राहिले. नियोजनाअभावी निधी व्यर्थ खर्ची पडत गेला, ओढ्या, वगळीवर अतिक्रमण करून मालकी हक्क गाजविण्याच्या मानवाच्या आसुरी हव्यासाने तलावात पाणी आले नाही आणि साचलेही नाही. अशी तलावांची अवस्था झाली आहे. गावतळ्यासह गावच्या दोन्ही पाणलोट क्षेत्रात दहा माती नाला बांध, दोन सिमेंट नाला बांध, दोन पाझर तलाव आहेत. त्यात गावच्या तसेच लवंडमाची महसूल हद्दीतील अकलाई देवीचे मंदिर असलेल्या पाणलोट क्षेत्रातून पावसाचे पाणी येऊन साचायचे. पाण्यासोबत येऊन साचलेला गाळ काढण्यासाठी सातत्याने शासनाकडून निधी येत राहिल्याने शासन निकषापेक्षा सुरवातीची काही वर्षे तलावांची खोली वाढत गेली. पाणलोट क्षेत्रातील ओढ्यावर लगतच्या हिस्सेदारांनी अतिक्रमणे केल्याने पाणी प्रवाहाचे मार्ग बदलून गेल्याने तलावात पाण्याचा ओघ कमी झाला. चुकारीने आलेले पाणीही तलावाची खोली जादा झाल्यामुळे जमिनीत जिरण्याऐवजी बंधाऱ्याखालून निघून गेले आहे. पाणी साचून रहावे यासाठी तलावात काळ्या मातीचा थर देऊन रोलिंग करून अस्तरीकरण करणे गरजेचे आहे. "किल्लेमच्छिंद्रगडसह येडेमच्छिंद्र, नरसिंहपूर, कोळे आणि कऱ्हाड तालुक्‍यातील शेणोली, गोंदी, जुळेवाडी या सात गावांच्या शेतजमिनीत पाणलोटातील पाणी शिरुन साचत राहिल्याने जमिनी क्षारपड झाल्या आहेत. जमिनीत जाणारे ओढ्याचे पाणी रोखण्यासाठी ओढ्यावरील अतिक्रमणे दूर करणे गरजेचे आहे. पावसाळ्यापूर्वी शासकीय यंत्रणेने लक्ष देऊन ओढ्यांची साफ सफाई करायला हवी. किल्लेमच्छिंद्रगड परिसर तलाव स्थिती:

एकूण तलाव संख्या: 14

माती नाला बांध: 10

सिमेंट नाला बांध: 2

पाझर तलाव : 2

गाव तळे: 1 संपादन : प्रफुल्ल सुतार

