 स्वच्छ सर्वेक्षण: ही नगरपालिका देशात सहावी 

सांगोला (सोलापूर) : स्वच्छ सर्वेक्षण 2020च्या पहिल्या तिमाहीत सांगोला नगरपरिषदेने देशात सहावा क्रमांक मिळविला. तर 25 ते 50 हजार लोकसंख्येच्या गटात देशात दुसरा क्रमांक मिळविला आहे. 4 जानेवारीपासून तिसऱ्या तिमाहीसाठी केंद्रीय पथकाकडून देशभरातील सर्व शहरांची पाहणी केली जाणार असून सांगोला नगरपरिषद यासाठी सज्ज असल्याची माहिती नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी कैलास केंद्रे यांनी दिली. अभियान यशस्वी करण्यासाठी सर्वेक्षण

2 ऑक्‍टोबर 2014 पासून केंद्र सरकारमार्फत स्वच्छ भारत अभियान देशभरात राबविले जात आहे. या अभियानामध्ये देशातील सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा (नगरपालिकांचा) सहभाग वाढून हे अभियान यशस्वी करण्यासाठी नगरपालिकांची स्वच्छ सर्वेक्षण स्पर्धा ही देशपातळीवर 2016 पासून घेतली जात आहे. स्वच्छ सर्वेक्षण अभियानात गुण व निकष याआधारे केंद्र सरकारमार्फत दरवर्षी निकाल ठरविला जातो. चालू वर्षी स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020 ही स्पर्धा तीन टप्प्यात घेतली जात आहे. या तिन्ही टप्प्यांमध्ये मिळालेल्या गुणांची सरासरी काढून अंतिम निकाल ठरविला जाणार आहे. सांगोला नगरपरिषदेची स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020 अंतिम टप्प्यातील तयारी सध्या जोरात सुरू आहे. पहिल्या व दुसऱ्या तिमाहीचे निकाल जाहीर

31 डिसेंबर 2019 रोजी पहिल्या तिमाहीत व दुसऱ्या तिमाहीचे निकाल जाहीर करण्यात आले असून पहिल्या तिमाहीत संपूर्ण देशामध्ये सांगोला नगरपरिषदेचा सहावा क्रमांक आला आहे. तसेच, 25 ते 50 हजार लोकसंख्या असलेल्या शहरांच्या गटामध्ये सांगोला नगरपरिषदेने देशभरातून दुसरा क्रमांक मिळवला आहे. त्याच पद्धतीने दुसऱ्या तिमाहीमध्ये 25 ते 50 हजार लोकसंख्या असलेल्या शहरांच्या गटामध्ये सतरावा क्रमांक आला आहे. शेवटच्या म्हणजे तिसऱ्या तिमाहीसाठी 4 जानेवारीपासून केंद्रीय पथकाकडून देशभरातील सर्व शहरांची पाहणी केली जाणार असून यासाठी सांगोला नगरपरिषद सज्ज झाली आहे. शहरातील नागरिकांनी सहकार्य करावे

पहिल्या तिमाहीत व दुसऱ्या तिमाहीत शहरातील नागरिकांनी, व्यापाऱ्यांनी स्वच्छता राखून सहकार्य केले आहे. त्याचप्रमाणे तिसऱ्या तिमाहीमध्येही नागरिकांनी व शहरातील सर्वांनी असेच सहकार्य करावे, अशी अपेक्षा मुख्याधिकारी कैलास केंद्रे यांनी व्यक्त केली. या स्पर्धेसाठी सांगोला नगरपरिषदेचे आरोग्य निरीक्षक संजय दौंडे, योगेश सुपारे, शरद चव्हाण, सूरज शेख, अनिकेत चंदनशिवे व आरोग्य विभागाच्या सर्व कर्मचाऱ्यांचे महत्त्वाचे सहकार्य असल्याचे मुख्याधिकारी यांनी सांगितले. यश शहरवासीयांसाठी अभिमानाची गोष्ट​

स्वच्छ सर्वेक्षण स्पर्धेत सांगोला नगरपरिषदेने जे यश मिळवले आहे, ते यश शहरवासीयांसाठी व संपूर्ण सोलापूर जिल्ह्यासाठी अभिमानाची गोष्ट आहे. प्रशासन आणि पदाधिकारी यांच्यात योग्य समन्वय साधून शहराच्या स्वच्छतेसाठी केलेल्या प्रयत्नांना यश मिळाले आहे. शहरातील जागरूक नागरिकांचा या स्पर्धेत मोलाचा वाटा असून यापुढेही त्यांचे असेच सहकार्य कायम राहील.

कैलास केंद्रे,

मुख्याधिकारी, सांगोला नगरपालिका

