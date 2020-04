एका कॉलिनीमुळे अवघ्या जामखेडच्या पोटात गोळा

जामखेड : जामखेड येथे सापडत असलेले कोरोनाबाधित रूग्ण परदेशी लोकांच्या संपर्कात आले होते. मात्र, आतापर्यंत कोणीच याची माहिती दिली नाही. प्रशासनाने वारंवार विचारणा करूनही त्यांच्यापासून माहिती दडवण्यात आली. त्यामुळे आता बाधित लोकांचा आकडा वाढत आहे. जामखेड शहरातील एका कॉलिनीतीलच हे लोक आहेत. या कॉलनीमुळे अवघ्या जामखेड तालुक्यास वेठीस धरले आहे. जामखेड येथे दोन व्यक्तींचे अहवाल पॉझिटिव्ह आले आहेत. आजच्या अहवालामुळे जामखेडमधील कोरूना बाधित रुग्णांची एकूण संख्या 14 वर पोहोचली आहे. यापैकी एक मयत आहे तर चार रुग्ण यातून बरे झाले आहेत. पॉझिटिव्ह लोकांची संख्या वाढली आहे, त्यांच्या संपर्कात आलेले लोक स्वतःहून नगरला तपासणीसाठी प्रशासनाच्या गाडीत बसले आहेत. जामखेडला दररोज कोरोनाबाधित रुग्ण निघू लागल्याने प्रशासन निरनिराळ्या खबरदारीच्या उपाययोजना राबवित आहे.

दोन दिवसापासून कोरोना बाधित रुग्ण सापडलेला परिसर प्रशासनाने सर्व बाजूने पत्रे लावून संपूर्णतः सील केला आहे. या कॉलनीत येण्यासाठी व जाण्यासाठी एकच मार्ग ठेवला असून या मार्गावरती पोलिसांची व एस. आर. पी.ची एक तुकडी तैनात केलेली आहे. हेही वाचा - जामखेडच्या दोघांना मित्रांकडून कोरोनाची भेट गुरुवार (ता. 23) रोजी या परिसरातील 18 व्यक्तींना प्रशासनाने ताब्यात घेऊन नगरला तपासणीसाठी पाठवले होते. त्यापैकी दोघांचे अहवाल पॉझिटिव आले आहेत. हे दोघेही तरुण असून दोन दिवसांपूर्वी सापडलेल्या कोरोना बाधित मुलांचे मित्र आहेत. एकाचे वय सोळा तर दुसरा तेवीस वर्षांचा आहे, अशी माहिती तहसीलदार विशाल नाईकवाडे यांनी दिली. दरम्यान शुक्रवारी (ता. 24) याच परिसरातील कोरोनाबाधित व्यक्तींच्या संपर्कात आलेल्या सोळा व्यक्तींना प्रशासनाने तपासणी करता नगरला पाठवले आहे. त्यामुळे एकूण बत्तीस व्यक्तींचे तपासणी अहवाल प्रतीक्षेत आहेत. या कोरोना बाधित व्यक्तीच्या परिसरामध्ये प्रशासनाने कडक बंदोबस्त ठेवला आहे. या कॉलनीतील व्यक्तींना सर्व सुविधा प्रशासनाच्या माध्यमातून कॉलनीच्या प्रवेशद्वाराजवळच देण्याची व्यवस्था प्रशासनाने केली आहे. त्यामुळे या कॉलनीतील कोणीही व्यक्ती कोणत्याही कामासाठी कॉलनीच्या बाहेर जाणार नाही. याची खबरदारी घेतली असल्याचे तहसीलदार नाईकवाडे यांनी सांगितले.

