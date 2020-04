दिलासादायक...निगडीतील तरुणाची चाचणी निगेटिव्ह 

शिराळा (सांगली) : तालुक्‍यातील निगडी येथील महिला व तिचा भाऊ मिरज येथील आयसोलेशन कक्षात दाखल होते.. यापैकी महिलेचा कोरोणा चाचणी अहवाल पॉझिटिव्ह आला होता. सदर महिलेच्या भावाचा कोरोणा चाचणी अहवाल आज निगेटिव्ह आल्याने आणखी एक दिलासा मिळाला आहे. या कुटुंबाशी संबंधित 5 जण मिरज येथे आयसोलेशन कक्षात दाखल करण्यात आले असून निकट संपर्क बाधित 14 जणांना शिराळा येथे हे इन्स्टिट्यूशन क्वारंटाइन मध्ये ठेवण्यात आले आहे. त्यांचे स्वाब तपासणीसाठी घेण्यात आले आहेत, अशी माहिती जिल्हाधिकारी डॉ अभिजित चौधरी यांनी दिली आहे. सद्यस्थितीत मिरज येथील आयसोलेशन कक्षात 12 लोक उपचार घेत असून यातील 5 निगडी खुर्द येथील कुटुंबाशी संबंधित आहेत तर 7 जणांमध्ये इस्लामपूर येथील खाजगी डॉक्‍टर व त्यांचा स्टाफ यांचा समावेश आहे. निगडी येथील युवती व तिचा चुलत भाऊ हे आपल्या कुटुंबासमवेत स्वतःच्या चारचाकी वाहनातून 17 एप्रिल रोजी रात्री 12 च्या सुमारास निगडी येथे आले. गावी आल्यानंतर या कुटुंबातील काही सदस्य बॅंकेच्या कामासाठी शिराळा येथे तसेच आपल्या नातेवाईकांच्या संपर्कात आले. यानंतर या चुलत बहीण-भावांना ताप आला. यावर शिराळा येथील खासगी रुग्णालयात, तसेच इस्लामपूर येथील खासगी रुग्णालयात त्यांनी उपचार घेतले. या दरम्यान ते मुंबईहून आल्याची माहिती संबंधित डॉक्‍टरांना कळाली, तसेच त्यांच्या आजाराची लक्षणे कोरोनासदृश असल्याचे निदर्शनास आले. डॉक्‍टरांनी या रुग्णांची माहिती शासकीय यंत्रणेस कळवली. त्यानंतर दोघांनाही उपजिल्हा रुग्णालय इस्लामपूर येथे दाखल केले व तेथून लगेच त्यांना मिरज येथील शासकीय रुग्णालयात पुढील उपचारासाठी पाठवले. तेथे त्यांचे स्वॅब तपासणीसाठी घेतले होते. आज त्यातील युवतीचा अहवाल पॉझिटिव्ह आला होता.





Web Title: Comfortable ... The test of the young man in Nigdi is negative