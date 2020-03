त्या एसटीसोबत काळही आला होता, त्याने...

नगर ः राज्य परिवहन महामंडळाच्या तारकपूर बसस्थानकात रात्री दहाच्या सुमारास एक बस आली. त्यासोबत काळही आला होता. त्याने थेट बसच्या वाहकालाच टार्गेट केलं. स्थानकात शिरल्यानंतरही बसचा वेग कमी झालेला नसतो. जोरात आलेल्या बसमुळे प्रवाशांची धांदल उडते. काही धरण्यासाठी जातात. त्यामुळे अपघाताची शक्यता बळावते. तारकपूर आगारातील वाहक कर्तव्य तारकपूर आगारात बजावत होते. पावणे दहाच्या सुमारास पुणे - औरंगाबाद बस तारकपूर बसस्थानकात दाखल झाली. त्यानंतर संबंधित वाहकाने त्या बसमध्ये बसणाऱ्या सर्व प्रवाशांना तिकिट दिले. त्यानंतर बस औरंगाबादकडे मार्गस्थ होण्याअगोदर संबंधित वाहकाने बसमधील प्रवाशी व बुकिंग केलेले प्रवाशी यांची तपासणी केली. त्यानंतर चालकाला बस मागे घेण्यासाठी वाहकाने दिशा दाखवून बस मार्गस्थ केली. नेहमीप्रमाणेच चालक आपल्या जागेवर बसण्यासाठी जात असतानाच पुण्यावरून औरंगाबादकडे जाणारी शिवशाही बस तारकपूर आगारात दाखल झाली. याच बसचा संबंधित वाहकाला धक्का लागल्याने ते जागेवर पडले. त्यामध्ये त्यांच्या हाताला दुखापत झाली आहे. ही घटना घडल्यानंतर तातडीने बसस्थानाकातील प्रवासी व कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थळाकडे धाव घेऊन खाली पडलेल्या वाहकाला तेथून उचलून बाजुला नेले. किरकोळ मार लागल्याचे लक्षात येताच तेथून सर्वांनी काढता पाय घेतला. परंतु ही घटना घडल्यानंतर अनेकांनी त्यावर नाराजी व्यक्त केली. बसस्थानकामध्ये असे प्रकार नित्याचेच होत आहे. बसस्थानकामध्ये प्रकाशाची सुविधा कमी असल्याने व चालकांकडून थेट फ्लॅटफॉर्मला वाहने उभी करण्याचा प्रकारामुळे प्रवाशांना धक्का लागण्याचे प्रकार घडत आहे. त्यामुळे तारकपूरसह स्वस्तिक व माळीवाडा बसस्थानकावर वाहने प्लॅटफॉर्मवर लावताना चालकांनी वेगाची व अंतराची मर्यादा पाळावी, अशी मागणी प्रवाशांमधून होत आहे. तारकपूर बसस्थानकामध्ये एसटी बसची धक्का लागून वाहक जखमी झाल्याची घटना शनिवारी रात्री घडली. संबंधित वाहकावर रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत.

-अविनाश कल्हापुरे, तारकपूर आगार व्यवस्थापक.

Web Title: The conductor was injured in the shock of ST