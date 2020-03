मुझ में, तुझ में सब में राम... काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षांचं मत

नगर ः ""अयोध्येतील राममंदिराला शिवसेनेतर्फे एक कोटीची मदत देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली. त्याचे स्वागतच आहे. श्रीराम सर्वांचेच आहेत,'' असे स्पष्टीकरण महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी आज केले. हे होते उपस्थित

मंत्री थोरात यांच्या उपस्थितीत आज लाल टाकी येथील कार्यालयात जिल्हा कॉंग्रेसची बैठक झाली. कॉंग्रेसचे प्रदेश सरचिटणीस विनायक देशमुख, आमदार सुधीर तांबे, जिल्हाध्यक्ष बाळासाहेब साळुंके, प्रताप शेळके, ज्ञानदेव वाफारे, दीप चव्हाण, उबेद शेख आदी उपस्थित होते. किरण काळे, अजीम शेख यांनी कॉंग्रेसमध्ये प्रवेश केला. शेख यांची कॉंग्रेसच्या अल्पसंख्याक शहर जिल्हाध्यक्षपदावर नियुक्ती करण्यात आली. हेही वाचा - राम मंदिर उभारणीची ही आहे तारीख भाजप ट्रम्पच्या स्वागतात दंग

थोरात म्हणाले, ""देशात दंगली घडत असताना भाजप सरकार अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे स्वागत करण्यात गुंतली होती, ही मोठी शोकांतिका आहे. देश, राज्यघटना वाचविण्यासाठी भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवणे गरजेचे आहे. त्यासाठी कॉंग्रेसला नवी ऊर्जा, नवी दिशा देण्यासाठी, "गाव तेथे कॉंग्रेस'च्या स्थापनेसाठी एकजुटीने काम करा. राज्यसभेच्या सात जागांसाठी निवडणूक होत आहे. आमचा उमेदवार सोनियांशी चर्चेनंतर राज्यातील चारपैकी दोन जागांवर "राष्ट्रवादी'चे ज्येष्ठ नेते शरद पवार, फौजिया खान यांची नावे समोर येत आहेत. कॉंग्रेस व शिवसेनेला प्रत्येकी एक जागा मिळणार आहे. कॉंग्रेसचा उमेदवार देण्यासाठी पक्षाच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्याशी चर्चा करणार आहोत.''

सुधीर तांबे म्हणाले, ""कॉंग्रेसच्या बळकटीकरणासाठी प्रत्येकाने जोमाने काम करावे. गाव तेथे कॉंग्रेसची स्थापना करावी.''



मुस्लिम आरक्षणाचा प्रश्‍न सोडवू

मंत्री थोरात म्हणाले, ""मुस्लिम आरक्षणासाठी समिती स्थापन केली जाईल. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा करून आरक्षणाचा प्रश्‍न मार्गी लावण्यात येईल.''



आमचे सरकार येऊ यासाठी देव पाण्यात..

थोरात म्हणाले, ""विधानसभा निवडणुकीत अचानक प्रदेशाध्यक्षाची जबाबदारी आली; मात्र आपण ती यशस्वीरीत्या पार पाडली. पक्षाला 44 जागा मिळाल्या. सरकार स्थापन होऊ नये, यासाठी अनेकांनी देव पाण्यात घातले होते; परंतु शिवसेनेने ठाम भूमिका घेतल्याने सरकार स्थापन झाले. महाविकास आघाडी सरकार हितकारक अनेक निर्णय घेत असल्याचे समाधान आहे.''

