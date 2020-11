सोशल मीडियावरील टिकेनंतर कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांची स्वच्छता मोहीम 

सांगली : केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्याविरोधात कॉंग्रेसने शहरात ट्रॅक्‍टर रॅली काढून आपले शक्ती प्रदर्शन केले. त्यासाठी शहरात विविध चौकात, रस्त्यांवर कॉंग्रेसचे फलक, पताका, बॅनर लावण्यात आले होते. शक्‍यतो अशा राजकीय पक्षांच्या रॅली, मेळाव्यानंतर हे अनेक दिवस तसेच पडून राहतात आणि शहराचे विद्रुपीकरण होते. मात्र कॉंग्रेसचे नगरसेवक अभिजित भोसले यांनी रॅलीनंतर सायंकाळी आपल्या कार्यकर्त्यांसह सर्व फलक, बॅनर, पताका काढून स्वच्छता मोहीम राबवली. कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या उपस्थितीत कॉंग्रेसने काल (शुक्रवारी) ट्रॅक्‍टर रॅली काढून मेळावा घेतला. यासाठी राज्यमंत्री डॉ. विश्‍वजित कदम, कॉंग्रेसच्या नेत्या जयश्री पाटील तसेच विशाल पाटील, शहर जिल्हाध्यक्ष पृथ्वीराज पाटील आदींनी यानिमित्त शक्तीप्रदर्शन करत शहर कॉंग्रेसमय केले. त्यासाठी रॅलीच्या मार्गावर कॉंग्रेसच्या पताका, सुशोभिकरण केलेल्या आयलॅंडला पताका, झेंडे लावले. नेत्यांनी रॅलीच्या स्वागतासाठी फलक, बॅनर करुन जागोजागी लावले होते. एकीकडे शहरात स्वच्छ सर्वेक्षणसाठी स्वच्छता मोहीम सुरु असताना कॉंग्रेसच्या रॅली, मेळाव्यानंतर सोशल मीडियावर या बाबींचा उल्लेख करुन शहराचे विद्रुपीकरण केल्याची टीका झाली. ही टीका कॉंग्रेसचे नगरसेवक अभिजित भोसले यांच्या निदर्शनास आल्यानंतर त्यांनी सर्वेक्षणमध्ये शहर मागे नको, शहर खराब दिसायला नको अशा भावनेतून सकारात्मक विचार करुन आपल्या कार्यकर्त्यांसह सायंकाळी स्वच्छ पक्षाचा जबाबदार कार्यकर्ता म्हणून कार्यकर्त्यांना सोबत घेऊन सर्व पताका, झेंडे, बॅनर हटवले. यामध्ये अभिजित शिंदे, अर्जुन ताटे, महेश सोनार, सागर टोले, सचिन हणमाने, दीपक थोरात, सुनील रेड्‌डी, चंद्रकांत पडसलगी, नितीन कांबळे आदींनी सहभाग घेतला. शहर व शहरातील चौक पूर्ववत करून नवा पायंडा सुरु केला. शहर जिल्हाध्यक्ष पृथ्वीराज पाटील यांनी प्रोत्साहन दिले. तर राज्यमंत्री डॉ. विश्वजित कदम यांनी मेसेज करून या उपक्रमाचे कौतुक केले.



