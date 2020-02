बांधकाम साहित्य रस्त्यावर, 50 हजारांचा दंड 

सांगली : सार्वजनिक रस्त्यावर बांधकाम साहित्य आणि राडारोडा टाकल्याप्रकरणी आज विजयनगर येथील जागा मालक अमित घाटे यांना पन्नास हजारांचा दंड करण्यात आला आहे. महापालिकेचे आरोग्यधिकारी डॉ. रवींद्र ताटे आणि पथकाने ही कारवाई केली. महापालिका क्षेत्रात अनेक भागात बांधकामे सुरू आहेत. त्यांचे साहित्य आणि त्याचा राडारोडा रस्त्यावरच मोठ्या प्रमाणात पडून आहे. याबाबत सूचना देऊनही तो हटवला जात नाही. यामुळे वाहतुकीस अडथळा निर्माण होत आहे. तसेच स्थानिक नागरिकांना त्याचा त्रास होत आहे. त्यामुळे असा राडारोडा रस्त्यावर टाकणाऱ्या संबंधितांवर कारवाई करण्याचे आदेश आयुक्त नितिन कापडणीस यांनी दिले होते. त्यानुसार आज डॉ. रवींद्र ताटे, स्वच्छता निरीक्षक अनिल पाटील, विकास कांबळे, प्रणील माने यांच्या पथकाने विजयनगर चौकात रस्त्यावर राडारोडा टाकल्याबद्दल जागा मालक अमित घाटे यांच्यावर 50 हजारांची दंडात्मक कारवाई करण्यात आली. जागेवरच दंड वसूल केला. रस्त्यावरील राडारोडा टाकल्यास कारवाई

महापालिका क्षेत्रातील तीनही शहरांत रस्त्यांची कामे मोठ्या प्रमाणात सुरू आहेत. अनेक रस्ते मोठे आणि पूर्ण क्षमतेने वापरात येत आहेत. मात्र अनेक मार्गावर बांधकामाच्या नावाखाली रस्त्यावरच साहित्य टाकून रस्ता अडवण्याचा प्रकार होत आहे. त्यामुळे रस्त्यावर बांधकाम साहित्य आणि राडारोडा टाकणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाईचे आदेश दिले आहेत. ज्या नागरिक किंवा बिल्डर यांचे बांधकाम साहित्य किंवा राडारोडा रस्त्यावर आहे तो तातडीने उचलावा अन्यथा महापालिकेच्या पथकाकडून कारवाई करण्यात येईल. राडारोडा टाकण्यासाठी न्यू प्राईडसमोरील खुली जागा महानगरपालिकेने निश्‍चित केली असून नागरिकांनी या ठिकाणीच राडा रोडा आणि बांधकाम साहित्य आणून टाकावे, असे आवाहन महापालिका आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी केले आहे.

