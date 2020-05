...म्हणून बेळगावात येणार एनडीआरएफची तुकडी 

बेळगाव ः कोरोनाचे संकट बेळगाववर आहे. त्यातच पावसाळ्यात अतिवृष्टीमुळे होणारे संभाव्य नुकसान टाळण्यासह मदतकार्य राबविण्यासाठीची तयारी हाती घेण्यात आली आहे. जून महिन्याच्या पहिल्याच आठवड्यात राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन दलाची (एनडीआरएफ) तुकडी बेळगावात दाखल होणार आहे. यावेळी बचावकार्याची तयारी केली जाणार आहे. राज्यात कोरोनाचा हाहाकार अद्यापही थांबलेला नाही. त्यातच पावसाळा तोंडावर आला आहे. गतवर्षी कोडगू व चिक्कमंगळूरमध्ये अतिवृष्टीमुळे भूस्खलन झाले. तर बेळगाव आणि धारवाड जिल्ह्यात पूरस्थिती निर्माण झाली होती. बेळगाव शहरालाही याचा तडाखा बसला होता. राज्य शासनाने याची दखल घेतली असून यंदा पूरस्थिती हाताळण्यासाठी आधीच तयारी केली आहे. त्यानुसार बेळगावसह धारवाड, उडुपी आणि चिक्कमंगळूरमध्ये एनडीआरएफ जूनच्या पहिल्याच आठवड्यात सज्ज ठेवले जाणार आहे. लोकांच्या बचावकार्यावेळी कोरोनापासून संरक्षण मिळविण्यासाठी हे पथक पीपीई कीट आणि मास्कचा वापर करणार आहे. जिल्हा प्रशासनाकडून राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडे याबाबत प्रस्ताव पाठविण्यात आला असून पावसाळ्यापूर्वीच एनडीआरएफच्या पथकांची नियुक्ती करण्याची मागणी केली आहे. त्यानुसार जूनच्या पहिल्या आठवड्यात ही तुकडी बेळगावात बचाव कार्यासाठी सज्ज राहणार आहे. असे असेल एनडीआरएफचे कार्य -एनडीआरएफच्या तुकडीमध्ये अधिकाऱ्यांसमवेत 30 जणांचा समावेश.

-बोटसह इतर आवश्‍यक बचावकार्याच्या साधनांनी सज्ज.

-कारोनापासून बचावासाठी एन 95 मास्क व पीपीई किटचा वापर करणार.

-प्रत्येक गावपातळीवर नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती पथक करणार.

-गावातील दाट लोकवस्ती तसेच पावसामुळे धोक्‍याची ठिकाणे निश्‍चित करणार.

-पूरस्थिती निर्माण झाल्यास निवारा केंद्र, जेवण व्यवस्थेसंबंधीचे पूर्वनियोजन.

-डॅममधून अतिरिक्त पाणी बाहेर सोडण्याप्रसंगी अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधणे.

-गतवर्षी पुराचा तडाखा बसलेल्या भागांची यादी करून अशा भागात पूर्वखबरदारी घेणे.

-कोरोनाची लागण टाळण्यासाठी पूरग्रस्त निवारा केंद्रात सोशल डिस्टन्सिंगसाठी व इतर उपाययोजना.

Web Title: contingent of National Disaster Management Force will arrive in Belgaum