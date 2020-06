सांगली जिल्हा व अर्बन बॅंकेत यावरून सुरु आहे वाद, वाचा

सांगली : कडेगाव तालुक्‍यातील केन ऍग्रो एनर्जी या साखर कारखान्याकडील थकीत कर्जासाठी जिल्हा बॅंकेने लिलाव जाहीर केला आहे. तर सांगली अर्बन बॅंकेने देखील लिलावात त्यांच्या 8 कोटीच्या थकबाकीचा उल्लेख नसल्यामुळे जिल्हा बॅंकेला नोटीस बजावली आहे. जिल्हा बॅंकेच्या लिलावास सांगली अर्बन बॅंकेने हरकत घेतल्यामुळे दोन्ही बॅंकांमध्ये वाद निर्माण झाला आहे. सांगली अर्बन बॅंक प्रशासनाने जाहीर नोटीस प्रसिद्ध केली असून त्यामध्ये म्हटले आहे, केन ऍग्रो एनर्जी कारखान्याला बॅंकेने 14 ऑक्‍टोबर 2015 रोजी तारण गहाण दस्ताने 8 कोटी रूपयांचे सॉफ्ट लोन दिले आहे. त्यासाठी कारखान्याची स्थावर व जंगम मालमत्ता रजिस्टर दस्ताने गहाण करून घेतली आहे. तर जिल्हा बॅंकेने त्यांच्या थकीत कर्जासाठी कारखान्याचा लिलाव जाहीर केला आहे. वास्तविक कारखान्याची मालमत्ता सांगली अर्बन बॅंकेकडे गहाण आहे. त्यामुळे कारखान्यावर सांगली अर्बन बॅंकेचा अग्रहक्क आहे. त्यामुळे जिल्हा बॅंकेने त्यांच्या थकबाकीपोटी लिलावाची जाहिरात प्रसिद्ध करताना अर्बन बॅंकेच्या कर्जाचा उल्लेख त्यात करणे आवश्‍यक होते असेही अर्बन बॅंकेचे म्हणणे आहे. तसेच अर्बन बॅंकेने लिलावात भाग घेणाऱ्या खरेदीदारांना इशारा दिला आहे. लिलावातून आलेल्या रकमेतून 7 कोटी 62 लाख रूपये इतकी रक्कम आणि व्याज सांगली अर्बन बॅंकेला द्यावे लागेल. अन्यथा मिळकतीवर मालकी हक्क मिळणार नाही. केन ऍग्रो कारखान्याचा गळीत हंगाम गतवर्षी सुरू होऊ शकला नाही. कारखान्याकडून शेतकऱ्यांची देणी अद्याप बाकी आहे. अशातच जिल्हा बॅंक व अर्बन बॅंकेने वसुलीसाठी कडक भूमिका घेतली आहे. तसेच कर्ज वसुलीवरून दोन्ही बॅंकांमध्ये वाद निर्माण झाला आहे. त्यामुळे लिलावाच्या प्रक्रियेकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे. दोन्ही बॅंकांचे कर्ज 182 कोटी

जिल्हा बॅंकेने केन ऍग्रोला 175 कोटी कर्ज दिले आहे. तर मुल्यांकनानंतर लिलावासाठी 114 कोटी 33 लाख रूपये किंमत ठेवली आहे. तर सांगली अर्बन बॅंकेचे देखील 8 कोटी कर्ज आहे. दोन्ही बॅंकांचे कर्ज 183 कोटी पर्यंत आहे.

Web Title: The controversy has started in Sangli District and Urban Bank