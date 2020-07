ब्राह्मणपुरीत दुसऱ्या  दिवशीही कोरोनाचा शिरकाव 

मिरज (सांगली) : शहरातील ब्राह्मणपुरीमध्ये दिंडी वेस परिसरात सलग दुसऱ्या दिवशी पॉझिटिव्ह रुग्ण सापडला. त्यामुळे पुन्हा एकदा ब्राह्मणपुरीमध्ये बऱ्यापैकी घबराट पसरली. येथील एका अपार्टमेंटमध्ये हा रुग्ण राहत असल्याने संपूर्ण अपार्टमेंटमध्ये कंटेनमेंट लागू करण्यात आला आहे. शिवाजी रस्त्यावरील प्रसिद्ध डॉक्‍टरांकडे उपचार घेणाऱ्या रुग्णांमध्ये ब्राह्मणपुरीतील या कोरोनाग्रस्ताचा समावेश होता. त्याच्यावर संबंधित डॉक्‍टरच्या रुग्णालयात आणि त्यानंतर एका खाजगी रुग्णालयात उपचार सुरु होते. त्याच्या तपासणीचा अहवाल आज दुपारी प्रशासनास प्राप्त झाला. त्यानंतर लगेचच या रुग्णास मिरजेच्या शासकीय कोरोना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यांच्या समवेत राहणाऱ्या पत्नी, दोन मुली आणि नातवंडनाही इन्स्टिट्यूशनल क्वारंटाईन करण्यात आले आहे. ब्राह्मणपुरीमध्ये शुक्रवारी (ता.3) रानडे बोळ परिसरात पहिला रुग्ण सापडला. त्यानंतर आज (शनिवारी) सलग दुसऱ्या दिवशी येथून जवळच असलेल्या दिंडी वेस परिसरात एका अपार्टमेंटमध्ये हा दुसरा रुग्ण मिळाल्याने या परिसरातील नागरिकांमध्ये कमालीची घबराट पसरली आहे. हया दोन्ही अपार्टमेंटमध्ये सध्या कंटेनमेंट लागू करण्यात आला आहे.

