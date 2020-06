बावची येथे मुंबईतून आलेल्या राखीव पोलिस दलाच्या जवानाला कोरोना 

बावची (सांगली)- वाळवा तालुक्‍यातील बावची येथे मुंबईहुन आलेल्या राज्य राखीव पोलीस दलातील जवानाचा कोरोना अहवाल "पॉझिटिव्ह' आला. जवानाच्या घरातील पाच जण व संपर्कात आलेले चौघे यांना संस्थात्मक क्वारंटाईन केले आहे. बावची परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. खबरदारीचा उपाय म्हणून ग्रामपंचायतीने संबंधित परिसर "सील' केला आहे. कोरोना बाधित झालेला जवान 21 जून रोजी बावची येथे आला होता. त्याने आपण बाहेर गावाहून आल्याची नोंद दवाखान्यात केली नव्हती. होम क्वारंटाईन न होता तो मित्र, गावातील खासगी डॉक्‍टर व सलून व्यावसायिकांच्या संपर्कात आला होता. जवानाचा अहवाल पॉझिटीव्ह आल्याने वैद्यकीय अधिकारी डॉ. स्वाती पाटील यांनी संपर्कातील व्यक्तींची तपासणी करून तत्काळ काहींना संस्थात्मक तर काहींना होम क्‍वारंटाईन केले. गावात रूग्ण कोरोना "पॉझिटीव्ह' आढळल्यानंतर परिसरात एकच खळबळ उडाली. आरोग्य विभागाने गावात घरोघरी सर्वे करण्याचे काम सुरु केले आहे. प्रांताधिकारी नागेश पाटील, अप्पर तहसीलदार सुनील शेरखाने, पोलीस उपनिरीक्षक समीर ढोरे यांनी भेट दिली. सरपंच वैभव रकटे, कोरोना व्यवस्थापन समितीचे सदस्य तलाठी अशोक लोनिष्ठे, ग्रामसेवक सागर मोकाशी, सचिन जगदाळे, प्रमोद माने, पोलीस पाटील शरद क्षीरसागर यांनी तत्काळ जवान राहत असलेला परिसर सील केला.

सरपंच वैभव रकटे म्हणाले,"कोरोना संसर्गाचा धोका आता ग्रामीण भागात देखील झाला आहे. त्याचा फैलाव रोखण्यासाठी ग्रामस्थांनी दक्षता घावी. ग्रामपंचायत मार्फत निर्जंतुकीकरण आणि उपाययोजना केल्या जातील.'



Web Title: Corona to a Reserve Police Force jawan from Mumbai at Bawchi