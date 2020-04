'कोरोना' ने जग थांबलय, तरी थांबत नाही बळीराजा..! 

बिळाशी (जि. सांगली) : कोरोना विषाणूच्या राज्यातील वाढत्या संसर्गामुळे सर्वत्र संचारबंदी लागू केल्याने अत्यावश्‍यक सेवा वगळता शहरी भागांसह ग्रामीण भागातील सर्वच क्षेत्रातील उलाढाली ठप्प झाल्या आहेत. 'वारणा' नदी पट्ट्यातील शेतकरी बांधवांनी विशेषतः आँगस्ट,सप्टेंबर मध्ये महाप्रलयकारी 'महापुराचा' सामना केला होता त्यामध्ये वारणा नदीकाठ परिसरातील 'भात,ऊस' शेती पुर्णतः उध्वस्त झाली होती त्या संकटाला धैर्याने समोरे जात 'शेतकरी राजा' कसाबसा सावरला होता तोपर्यंत 'कोरोना विषाणूच्या' विळख्यात सर्वजनच अडकले आहेत. शिराळा-पश्‍चिम भागातील बळीराजा मात्र कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे लागू केलेल्या संचारबंदीत सर्व शहरे,ग्रामीण भागातील गावे,वाहतुक व्यवस्था लॉंकडाऊनने थांबली असतानाही 'बळीराजा' मात्र खरीपपूर्व मशागतीच्या शेतातील कामात दंग झाला आहे.शिराळा-पश्‍चिम मधील शेतकरी बांधव शेतीला पुरक व्यवसाय म्हणून दुधदुभती जनावरे,भाजीपाला करून आपला उदरनिर्वाह करतात. शेत पिकांचे 'माहेर घर' म्हणून पश्‍चिम भाग प्रसिद्ध असला तरी ऊसाचे ही मोठे क्षेत्र आहे. फुलांनी, भाजीपाल्यांनी शिवार बहरलाय परंतु उत्पादीत झालेल्या भाजीपाल्याला उठाव नसल्याने तसेच माक्रेटमध्ये पोहोचविण्याची सोयच नसल्याने अनेक शेतकरी बांधवांनी पिकांवर नांगर फिरवलाय तर काहिंनी सर्व उत्पादन शेतातच नष्ट केले आहे. 'कोरोना' ने जरी जग थांबले असले तरी 'शेतकरी राजा' आपल्या कुटुंबियांसह अनेकांची शेत धान्यांनी,भाजीपाल्यांनी भूक भागविण्यासाठी तसेच आपले 'पशुधन' वाचविण्यासाठी शेतीकामाबरोबर पावसाळ्यातील त्यांच्या 'शाळू, मका, कडबा, गवत आदी खाद्यांच्या तजवीजीतही गुंतल्याचे चित्र शेत शिवारात पहावयास मिळत आहे. मोठ्या बाजारपेठा शिराळा-पश्‍चिम भागातील शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला उठावासह विक्रीसाठी तालुक्‍यात शिराळा, सागाव, रिळे,बिळाशी, कोकरूड, शेडगेवाडी,येळापूर,चरण,आरळा, मणदूर आदी बाजारपेठा आहेत.



Web Title: 'Corona' stops the world, but it doesn't stops Farmer