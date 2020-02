चीनमधून परतलेल्या त्या तरूणांवर कोरोनाचा संशय

नगर : सुपे (ता. पारनेर) एमआयडीसीतील एका कंपनीतील एकूण पाच ते सात जण चीनमध्ये प्रशिक्षणासाठी गेले होते. त्यातील एकाची माहिती जिल्हा आरोग्य विभागाला समजल्यानंतर त्यांनी त्याची भेट घेऊन आरोग्याची तपासणी केली. त्यात त्याची प्रकृती ठिक असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मात्र, या तरुणाकडून आपल्याबरोबर आणखी दहाजण चीनला गेलेले असल्याची माहिती आरोग्य विभागाला प्राप्त झाली आहे. या तरुणांचीही आरोग्य पथकाकडून मंगळवार (ता. चार) तपासणी होणार आहे. तब्येत ठीक पण...

चीनमध्ये कोरोना विषाणूने थैमान घातलेले असून त्याची लागण जगातील बारापेक्षा अधिक देशांना लागलेली आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने आरोग्य आणीबाणी जाहीर केलेली आहे. भारतातही कोरोनामुळे दोनजणांचा मृत्यू झालेला आहे. त्यामुळे चीनमधून भारतात येणाऱ्या प्रत्येकाची आरोग्य विभागाकडून पडताळणी केली जात आहे. त्यांच्यावर चौदा दिवस आरोग्य विभाग लक्ष ठेऊन राहत आहेत. बाबुर्डी बेंद येथील एक तरुण चीन येथे अकरा जानेवारी रोजी प्रशिक्षणासाठी गेला होता. 17 जानेवारीला तेथून निघून तो 18 जानेवारीला भारतात येऊन गावाकडे परतला आहे. चीनवरून एक तरुण आलेला असल्याची माहिती जिल्हा रुग्णालयाला प्राप्त झाली. त्यानंतर जिल्हा शल्यचिकित्सकांच्या नेतृत्वाखाली पथकाने त्याची भेट घेऊन त्याची तपासणी केली. त्यामध्ये तो ठणठणीत असून त्याला कसलाही त्रास तेथून आल्यावर झालेला नसल्याचे स्पष्ट झाले. हेही वाचा - कर्डिलेसाहेबांबद्दल कोण काय म्हणालं... डॉक्टरांकडून विचारपूस

या वेळी संबंधित तरुणाने आपण सुपे (ता. पारनेर) येथील एमआयडीसीमध्ये कामास असून तेथील आणखी पाच ते सात जण आपल्याबरोबर चीनला प्रशिक्षणासाठी आले होते, अशी माहिती "त्या' तरुणाने जिल्हा रुग्णालयाच्या पथकाला दिली. त्यानुसार पथकातील साथरोग वैद्यकीय अधिकारी डॉ. दादासाहेब साळुंके यांनी चौकशी केली. आरोग्य तपासणी करा

बाबुर्डी बेंद येथील एक तरुण चीन येथे जाऊन आलेला आहे. त्याची आरोग्य पथकाने तपासणी केलेली असून तो ठणठणीत बरा आहे. त्याला कुठलाही त्रास होत नसल्याचे तपासणी पथकाकडून अहवाल प्राप्त झालेला आहे. मागील महिनाभरात जिल्ह्यातील कोणी चीनवरून आलेले असेल तर त्यांनीही जिल्हा रुग्णालयाशी संपर्क साधून तपासणी करून घ्यावी, असे आवाहन डॉ. बापूसाहेब गाडे यांनी केले आहे.

Web Title: Corona suspected of those young men returning from China