महापालिका क्षेत्रात परगावातून आलेल्या 50 वर्षावरील नागरिकांची कोरोना चाचणी 

सांगली- महापालिका क्षेत्रात परगावाहून आलेल्या 50 वर्षावरील नागरिकांची कोरोना चाचणी करण्यात येत आहे. त्यासाठी या व्यक्तींचे स्वॅब घेण्यास आज प्रारंभ झाला. जिल्ह्यातील अनेक तालुक्‍यांमध्ये परगावाहून आलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांची कोरोना चाचणी करण्यात येत आहे. त्यासाठी त्यांचे स्वॅब घेतले जात आहेत. त्याचप्रमाणे महापालिका क्षेत्रातही 50 वर्षावरील नागरिकांच्या चाचण्या करण्याची सूचना महापालिका आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी दिली होती. त्यानुसार महापालिका क्षेत्रात परगावाहून आलेल्या 50 वर्षावरील प्रवासी नागरिकांचे स्वॅब घेणेचे काम आरोग्य विभागाकडून सुरू करण्यात आले आहे. आज पहिल्या दिवशी 26 प्रवाशांचे स्वब घेतले आहेत. महापालिका क्षेत्रात कोरोना महामारीचा प्रसार होऊ नये यासाठी आयुक्त कापडणीस यांनी केलेल्या नियोजन केले आहे. आतापर्यंत तिन्ही शहरात कोरोनाचा प्रसार रोखण्यात यश आले आहे. गेल्या काही दिवसापासून महापालिका क्षेत्रात पर जिल्ह्यातून तसेच परराज्यातून नागरिक येत आहेत. त्यांची कोरोना चाचणी करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे पन्नास वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांचे स्वॅब घेऊन चाचणी करण्याचा निर्णय आयुक्त कापडणीस यांनी घेतला आहे. 50 वर्षावरील नागरिकांमध्ये कोरोनाचा संसर्ग सापडत असल्याने या नागरिकांचे स्वॅब घेणे आवश्‍यक झाले आहे. आयुक्त कापडणीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली वैद्यकीय अधिकारी डॉ वर्षा पाटील आणि वैभव पाटील यांच्या वैद्यकीय टीमकडून प्रभाग 12 मधील पंचशीलनगर परिसरातील नागरिकांचे आज स्वॅब घेतले. विशेष म्हणजे खबरदारी म्हणून "पीपीए किट' परिधान करून वैद्यकीय टीमकडून हे स्वॅब घेतले जात आहेत. यामध्ये आज मुंबई, ठाणे, रायगड आणि पालघर जिल्हयातून आलेले 50 वर्षापुढील 26 प्रवाशांचे स्वॅब घेतले आहेत.

आरोग्यधिकारी डॉ. सुनील आंबोळे, डॉ. वैभव पाटील, डॉ. वर्षा पाटील, डॉ. शबाना लांडगे, डॉ. वैशाली पाटील, डॉ. संजीवनी घाडगे, डॉ. आशुतोष चोपडे, अलका तोडकर यांच्या टीमकडून हे काम सुरू आहे.



Web Title: Corona test of citizens above 50 years of age in the municipal area