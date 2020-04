"कोरोना' अपडेट : त्या कर्मचाऱ्याच्या संपर्कातील 31 जणांचा अहवाल "निगेटिव्ह'

सांगली- विजयनगर येथील मृत बॅंक कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबातील पाच जणांसह संपर्कातील 11 जणांचा अहवाल सोमवारी "निगेटिव्ह' आला आहे. त्यानंतर कर्मचाऱ्याशी संबंधित एकुण 43 जणांचे स्वॅब तपासणीसाठी पाठवण्यात आले होते. त्यापैकी 31 जणांचा अहवाल "निगेटिव्ह' आला आहे. तर आणखी 12 जणांच्या अहवालाची प्रतिक्षा असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी दिली.

विजयनगर येथील बॅंक कर्मचाऱ्यास रविवारी "कोरोना' ची लागण झाल्याची माहिती पुढे आल्यामुळे सर्वत्र घबराटीचे वातावरण निर्माण झाले होते. तशातच सायंकाळी कर्मचाऱ्याचा "कोरोना' मुळे मृत्यू झाल्यामुळे सर्वत्र खळबळ उडाली. पोलिसांनी मृत कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबातील पाचजण आणि संपर्कातील इतरांना क्वारंटाईन केले. त्यांच्या स्वॅबचे नमुने घेऊन मिरजेतील लॅबमध्ये तपासणीसाठी पाठवले होते.

मृत कर्मचाऱ्याचे आई-वडील, पत्नी, भाऊ आणि मुलगा तसेच मृत संपर्कातील अन्य 11 जणांचा अहवाल सोमवारी "निगेटीव्ह' आला आहे. मृत कर्मचाऱ्याच्या संपर्कातील 43 जणांचे स्वॅब तपासणीसाठी घेण्यात आले होते. त्यापैकी 31 जणांचे स्वॅब तपासणी अहवाल आतापर्यंत "निगेटिव्ह' आले आहेत. त्यामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे. अद्याप 12 जणांचा तपासणी अहवाल प्रलंबित आहे. सायंकाळपर्यंत ते अहवाल येतील अशी शक्‍यता आहे.

दरम्यान जिल्ह्यातील "कोरोना' ची परिस्थिती पाहिली तर आतापर्यंत 27 रूग्ण आढळले होते. त्यापैकी एकाचा मृत्यू झाला आहे. तर 26 जणांचा अहवाल निगेटिव्ह आला आहे. त्यापैकी सर्वप्रथम जे चार रूग्ण आढळले होते, ते इस्लामपुरात घरी परतले आहेत.



