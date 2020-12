लसीकरणाची तयारी जानेवारीअखेरपर्यंत: प्रत्येकाला दोन वेळा डोस

बेळगाव: कोरोनाच्या लसीकरणाची तयारी जानेवारीअखेरपर्यंत पूर्ण करण्याची सूचना आरोग्य विभागाला देण्यात आली आहे. त्यामुळे जानेवारी अखेरीस बेळगावात कोरोनाची लस देण्यास सुरवात होण्याची शक्‍यता आहे. प्रत्येकाला २० दिवसांच्या अंतराने दोनवेळा लस दिली जाणार आहे. लस उपलब्ध होताच सर्वात आधी आरोग्य विभागातील कर्मचारी, पोलिस व अन्य शासकीय विभागातील कोरोना वॉरियर्सना ती दिली जाणार आहे. त्यानंतर हाय रिस्क गटातील नागरिकांना म्हणजेच ६० वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे नागरिक, गंभीर आजारांनी त्रस्त असलेले, गर्भवती महिला यांना लस दिली जाणार आहे. तिसऱ्या टप्प्यात सामान्य नागरिकांना देण्यात येणार आहे. परंतु, कोरोना वॉरियर्स व हाय रिस्क गटातील नागरिकांची संख्या कमी असल्याने त्यांच्या लसीकरणाची मोहीम लवकर संपेल; मात्र सामान्य नागरिकांच्या लसीकरणाची मोहीम पूर्ण होण्यास विलंब लागेल, असे आरोग्य विभागाचे म्हणणे आहे. केंद्र शासनाकडून लसीकरणाबाबतची तयारी करण्याची सूचना ऑक्‍टोबरमध्ये सर्व राज्यांना देण्यात आली आहे. त्यानुसार जिल्हा, तालुका व नगर स्तरावर कृतीदल स्थापन करण्याची सूचनाही राज्य शासनाने आरोग्य विभागाला दिली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरावर कृतीदल स्थापन करण्यात आले असून, जिल्हा आरोग्याधिकारी त्याचे सदस्य सचिव आहेत. बेळगाव शहराच्या कृतीदलाचे अध्यक्ष महापालिका आयुक्तअसून, महापालिका आरोग्याधिकारी त्याचे सदस्य सचिव आहेत, तर प्रत्येक तालुक्‍याचे तहसीलदार हे तालुका कृतीदलाचे अध्यक्ष व आरोग्याधिकारी हे सदस्य सचिव आहेत. कृतीदल व आरोग्य विभागातर्फे आता कोरोना वॉरियर्स व हाय रिस्क प्रवर्गातील नागरिकांची यादी तयार करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. लस साठवून ठेवण्यासाठी कोल्ड स्टोअरेज तसेच अन्य औपचारिकता पूर्ण करण्याची सूचना आरोग्य विभागाला देण्यात आल्या आहेत. फलोत्पादन किंवा कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे फिरते कोल्ड स्टोअरेज असेल, तर त्याचा ताबा आरोग्य विभागाकडून घेतला जाणार आहे. हेही वाचा- आता प्लॅस्टिकचीच चलती; मटणाला डबा आणि पालेभाजीसाठी कापडी पिशवी नेण्याचा पडला विसर - कोरोना लसीकरणाची पूर्वतयारी सुरू झाली आहे. जानेवारीअखेर ते काम पूर्ण करावे लागणार आहे. पहिल्या टप्प्यात कोरोना वॉरियर्सना लस दिली जाणार आहे.

-डॉ. संजय डूमगोळ, आरोग्याधिकारी संपादन - अर्चना बनगे

Web Title: Corona vaccinated by the end of January in belgaum