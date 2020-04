बेंगळूरहून पुण्यास निघालेले  दांपत्य इथे अडकले

मिरज : बेंगळूरहून पुण्याला जाण्यास निघालेले तरुण जोडपे खासगी चार चाकी चालकाच्या फसवणूकीमुळे मिरजेत (जि. सांगली) आज अडकून पडले. सहाय्यक पोलीस निरीक्षक इंद्रजीत वर्धन यांनी जोडप्याकडील कागदपत्रांची खात्री करून पुण्याला पाठवणी केली. पुणे कात्रज (पुणे) येथील ज्ञानेश्वर कदम ( वय 27) आणि पत्नी दीपाली कदम (वय 26) हे दिपाली यांच्या नोकरीच्या मुलाखतीसाठी 16 मार्च रोजी बेंगळूरला गेले होते. 21 मार्च रोजी काम झाले. 22 मार्च रोजी जनता कर्फ्यु झाला. नंतर लगेच लॉकडाऊन सुरू झाले. त्यामुळे 21 मार्च ते 12 एप्रिलपर्यंत बंगळुरुच्या हॉटेलमध्ये राहिले. हॉटेल मालकाने बाहेर पडण्यासाठी दबाव आणला. पैसेही संपत आले. लॉकडाऊन वाढल्यामुळे दांपत्याने तिथून परतण्याचे ठरवले. बेंगळूर पोलीस आयुक्तालायकडून पुण्यास जाण्याची परवानगी मिळाली. खासगी चारचाकीने त्यांचा प्रवास सुरू झाला. या खासगी चारचाकीचा चालक पुण्याला जायला घाबरत होता. त्याने चारचाकी बेळगावहुन मिरजेकडे वळवली. मिरजेत तहसीलदार कार्यालयाजवळ जोडप्यास उतरवून तो पळून गेला. हे जोडपे सहायक पोलिस निरीक्षक इंद्रजित वर्धने यांच्या नजरेस पडले. त्यांनी चौकशी करून उपाधीक्षक संदीपसिंह गिल यांना माहिती दिली. आरोग्य तपासणीसह जेवण आणि पुण्याला जाण्यासाठी खासगी वाहनाची सोय करून देण्यात आली. आवश्‍यक परवानग्या मिळाल्यानंतर जोडपे दुपारी पुणे (कात्रज) ला रवाना झाले. पण गाडीत बसताना सहाय्यक पोलीस निरीक्षक इंद्रजीत वर्धन यांच्या खाकी वर्दीतील माणुसकीचा ओलावा पाहून जोडप्याचे डोळे पाणावले. त्यांनी नतमस्तक होत वर्धन यांचे आभार मानले.

