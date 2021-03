सांगली : परप्रांतीय कामगाराचा दगडाने ठेचून खून, कापुसखेड परिसरातील घटना

इस्लामपूर (सांगली) : येथील कापुसखेड (ता. वाळवा) रस्त्यावर अंदाजे ३५ ते ४० वय असलेल्या एका परप्रांतीय कामगाराचा दगडाने ठेचून खून करण्यात आला आहे. खुनाचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. मृत व्यक्तीचे नाव राजेंद्र काळे असल्याचे समजते. ही व्यक्ती बेळगाव भागातील असून मजुरीच्या निमित्ताने इस्लामपूर परिसरात आला असावा तसेच अनैतिक संबंधाच्या कारणावरून हा खून झाला असण्याची शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली आहे. उपविभागीय पोलिस अधिकारी कृष्णात पिंगळे यांनी घटनास्थळी भेट देऊन तपासाच्या सूचना दिल्या आहेत. काल रात्री उशिरा ही घटना घडली असून पोलीस मारेकऱ्यांचा शोध घेत आहेत.

