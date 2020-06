बोगस कर्जमुक्ती घेणाऱ्या त्या 15 जणांवर गुन्हा... वाचा कुठे?

आष्टा : गोटखिंडी (ता. वाळवा, जि . सांगली) येथे बोगस कागदपत्रे सादर करून शासनाच्या कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ घेतलेल्या 15 जणांवर आष्टा पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंद झाला आहे. याप्रकरणी विशेष लेखा परीक्षक वर्ग 2 सहकारी संस्था चे लेखापरीक्षक अनिल सचिदानंद पैलवान यांनी फिर्याद दिली आहे. पिर्यादी नुसार तात्कालीन सचिव दीपक संभाजी थोरात, तत्कालीन शाखा निरीक्षक ए डी पाटील, कांचन शिवाजी गावडे, रामे जबी हनीफ पठाण, विजया भीमराव ढवळे, किसनराव जाधव, रूपाली किसन जाधव, हनीफ धोंडी पठाण, राणी दिनकर देसाई, अर्चना दीपक थोरात, सुवर्ण रवींद्र थोरात, ज्योती दिपक थोरात, दीपक संभाजी थोरात, संग्राम संभाजी थोरात, सिंधुताई संभाजी थोरात, यांचे विरुद्ध गुन्हा नोंद झाला आहे. \पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी गोटखिंडी तालुका वाळवा येथे महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत येथील महादेव सहकारी संस्था येथे कांचन गावडे एक लाख 31 हजार 447 रुपये, रुपाली जाधव एक लाख 97 हजार 475 रुपये. रामेजबी पठाण एक लाख 67 हजार 395 रुपये. रुपाली जाधव, विजया ढवळे 94 हजार 921 रुपये, हनीफ पठाण एक लाख 94 हजार 990 रुपये असे पिक कर्ज घेतले होते तसेच राणी दिनकर देसाई, अर्चना दिपकराव थोरात, सुवर्णा रवींद्र थोरात ,ज्योती दिपक थोरात, दीपक संभाजी थोरात, संग्राम संभाजी थोरात, सिंधुताई संभाजी थोरात, यांनी भूधारक नसताना वरील संबधीत संस्था व बॅंक यांच्याकडे कर्ज प्रकरण करिता लागणारे सातबारे उतारे बनावट करून ते बॅंक कर्ज प्रकरणी सादर केले. त्याबाबत कागदपत्रांच्या आधारे तत्कालीन सचिव दिपक थोरात जिल्हा मध्यवर्ती बॅंक निरीक्षक, बॅंक ऑफ इंडियाचे तत्कालीन अधिकारी यांच्याशी हातमिळवणी करून संगणमत करून कर्ज घेऊन ते थकीत ठेवून फसवणूक केली होती.

