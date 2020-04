कावळ्यानी माकडाला टोच्या मारून पळवून लावले...कशासाठी? 

कामेरी (सांगली)- "घार हिंडते आकाशी चित्त तिचे पिलापाशी' याचा अनुभव अनेकदा येत असतो. परंतू केवळ घारच नव्हेतर कावळ्याची नजर देखील तीक्ष्ण असते याची प्रचिती कामेरी येथे पहायला मिळाली. एका माकडाने कावळ्याच्या घरट्यावर नजर वळवली. पिल्लांवर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला. परंतू कावळ्याने त्याला टोच्या मारून पळवून लावले. हा थरारक प्रकार पंधरा ते वीस मिनिटे सुरू होता. उन्हाची तीव्रता वाढली असून ग्रामीण भागासह शहरात देखील माकडे दिसू लागली आहेत. शेतात आणि इतरत्र खायला काही मिळत नसल्यामुळे माकडे हिंस्त्र बनल्याच्या गोष्टी कानावर येत आहेत. लॉकडाउन आणि संचारबंदीमुळे माकडांना खायला काही मिळत नसल्याचे दिसून येते. कामेरी येथेही भटकत आलेले माकड एका झाडावर चढले. झाडावर कावळ्याचे घरटे होते. त्यात इवलीशी पिले होती. घरटे पाहून माकड त्या फांदीकडे वळले. ते घरट्यावर झेप घालण्याचा प्रयत्न करत असताना पिलाच्या आईने हा प्रकार पाहिला. तत्काळ ती पिलांचा जीव वाचवण्यासाठी धावून आली. माकड घरट्याजवळ जाऊ लागताच ती त्याच्यावर झेप घेऊन पळवून लावत होती. जवळपास पंधरा ते वीस मिनिटे ती माकडाच्या मागे सारत होती. त्यामुळे माकडाची एका झाडावरुन दुस-या झाडावर उडी घेऊन पळापळ सुरू होती. माकड देखील वारंवार घरट्याकडे जाण्याचा प्रयत्न करत होते. त्याचवेळी कावळा त्याच्यावर तुटून पडत होता. पिलाला वाचवण्याची आईची धडपड पाहून अखेर आणखी एक मदतीला धावला. कावळ्यांनी मग माकडावर झेप घेत त्याला टोच्या रक्त बंबाळ केले. त्यामुळे माकडाने हार पत्करली. दोघा कावळ्यांनी त्याला सळो कि पळो करून सोडले आणि आपल्या पिलांना वाचवले. काहीजणांनी हा प्रकार पाहिला. कोवळा जीव वाचवण्याची आईची धडपड पाहून अनेकांना कौतुक आणि आश्‍चर्यही वाटले.



Web Title: The crow bit the monkey and made it run away ... why?