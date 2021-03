जयंत पाटील यांच्या पालिका भेटीबाबत उत्सुकता; मंगळवारी घेणार आढावा बैठक

सांगली ः पालकमंत्री जयंत पाटील मंगळवारी (ता.23) महापालिकेत आढावा बैठकीच्या निमित्ताने येणार आहेत. पालकमंत्री झाल्यानंतर त्यांचे हे महापालिकेतील पहिलेच पाऊल असणार आहे. याशिवाय महापौर-उपमहापौर निवडणुकीतील "करेक्‍ट' कार्यक्रमानंतरची ही पहिली भेट आहे. त्यामुळे या बैठकीबाबत राजकीय वर्तुळात उत्सुकता आहे. जानेवारीत तत्कालीन महापौर गीता सुतार यांनी पालकमंत्र्यांना महापालिकेत येण्याचे निमंत्रण दिले होते. मंत्री पाटील यांनी "मकरंद देशपांडे, शेखर इनामदार यांनी बोलावले तर मी नक्की येईन', असं सांगत गुगली टाकली होती. त्यानंतरही ते महापालिकेत आले नव्हते. महापौर निवडीचे वारे वाहू लागल्यावर त्यांनी "लोकांनी पाच वर्षांसाठी भाजपला कौल दिलाय, सत्ता सांभाळावी', असं म्हणत भाजप नेत्यांना कात्रजचा घाट दाखवला होता. आता पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. त्यामुळे आता कॉंग्रेस आघाडीकडे महापौर-उपमहापौर अशी महत्त्वाची पदे आल्यानंतर महापालिकेत येणाऱ्या पाटील पुढील अडीच वर्षांच्या सत्तेबद्दल काय भाष्य करणार याकडे सर्वांचे लक्ष असेल. महापालिका क्षेत्रातील रेंगाळलेली ड्रेनेज योजना, मिरजेतील अमृत योजना, शेरीनाला योजनेची उर्वरित कामे, प्रस्तावित घनकचरा प्रकल्पाबाबतचा वाद, प्रस्तावाच्या पातळीवरच असलेली कुपवाडसाठीची ड्रेनेज योजना, आयर्विनला पर्यायी पूल डीपीप्रमाणे की सांगलीवाडीतील चिंचबागेच्या मैदानातून अशा अनेक विषयांबाबत ते काय भाष्य करणार याकडेही आता सर्वांचे लक्ष असेल. ते या सर्व बाबतीत जी काही विधाने करतील ती पुढच्या अडीच वर्षांच्या सत्तेचेच धोरण असेल. संपादन : युवराज यादव

Web Title: Curiosity about Jayant Patil's visit to the corporation; A review meeting will be held on Tuesday