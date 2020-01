हुतात्मा दिन.. स्वातंत्र्यलढ्यात सोलापूरच्या चार नरवीरांचे हौतात्म्य 

सोलापूर ः सोलापूरचे ग्रामदैवत श्री सिद्धेश्‍वर महाराज यांच्या यात्रेच्या सुरवातीच्या दिवशीच 12 जानेवारी 1931 रोजी हसत हसत फासावर जाणाऱ्या चार हुतात्म्यांनी सोलापूरनगरीचे नाव स्वातंत्र्यलढ्याच्या इतिहासात कोरले आहे. या चार तरुणांच्या धाडसाने हा देश स्वतंत्र झाला. आज (रविवार) त्यांचा 89 वा स्मृतिदिन. त्यानिमित्त त्यांच्या कर्तृत्वाचा घेतलेला हा आढावा. हुतात्मा दिनानिमित्त शहर व परिसरातील विविध संघटनांच्या वतीने अभिवादनाचे कार्यक्रम आयोजिले आहेत. महाराष्ट्र

हुतात्मा अब्दुल रसूल कुर्बान हुसेन यांचा जन्म फ्रेम मेकरचा व्यवसाय करणाऱ्या कुटुंबात झाला. लोकमान्य टिळक आणि महात्मा गांधी ही त्यांची स्फूर्तिदैवतं होती. स्वातंत्र्य, स्वदेशी, समता, समाजवाद आणि हिंदू-मुस्लिम ऐक्‍य या पंचसूत्रीवर त्यांची निष्ठा होती. डॉ. कृ. भि. अंत्रोळीकरांच्या नेतृत्वाखाली सभा-संमेलन, मोर्चा, मिरवणुकांत ते सहभागी होत असल्याने आणि हिंदू-मुस्लिम ऐक्‍याची तळमळ त्यांच्या लेखणीत आणि वाणीत दिसून येत होती. राष्ट्राभिमानी आणि राष्ट्रप्रेमी मुसलमान कसा असावा, याचं अब्दुल रसूल कुर्बान हुसेन एक मूर्तिमंत प्रतीक होते.

मल्लप्पा रेवणसिद्धप्पा धनशेट्टी यांचा जन्म 1898 मधील. काठी फिरवण्याचं त्यांचं कौशल्य वाखणण्याजोगं होतं. कॉंग्रेसने चालविलेल्या स्वातंत्र्यलढ्यात सोलापुरातील सामान्य जनतेला आणण्यात धनशेट्टींची भूमिका महत्त्वाची होती. श्री सिद्धरामेश्‍वरांच्या जत्रेच्या वेळी निघणाऱ्या काठ्यांच्या मिरवणुकीत पहिल्या काठीचा मान त्यांना होता. श्रद्धानंद समाजाचे ते प्रेरणास्थान होते. गणेशोत्सव, गणपती विसर्जनाच्या मिरवणुका, महाएकादशीस निघणारी शुभराय मठाद्वारे काढण्यात येणारी रथयात्रा शांततेने, निर्विघ्नपणे पार पाडण्यात त्यांचा क्रियाशील सहभाग असे.

हुतात्मा जगन्नाथ भगवान शिंदे म्हणजे स्वातंत्र्यप्राप्तीची दुर्दम्य इच्छाशक्ती, जिद्द, चिकाटी, आत्मविश्‍वास, निर्भयता आणि कार्यपूर्तीची तळमळ अशा गुणांनी युक्त असं त्यांचं व्यक्तिमत्त्व होतं. त्यांचा जन्म 1906चा. ते प्रामुख्याने रेल्वे आणि गिरणी कामगार संघटनेत काम करत होते. कामगार चळवळीत आणि संपात ते आघाडीवर असतं. गरीब मराठा मुलांना शिक्षणासाठी अधिकाधिक शिष्यवृत्त्या मिळाव्यात याकरिता त्यांनी खूप परिश्रम घेतले. मुंबईत झालेल्या सत्यशोधक परिषदेतही त्यांनी भाग घेतला होता.

श्रीकिसन लक्ष्मीनारायण सारडा हे हिंदू धर्माचे अभिमानी, उदार मनाचे, सार्वजनिक उपक्रमांना, धार्मिक कार्यक्रमांना सढळ हाताने मदत करणारे अशी त्यांची प्रतिमा होती. त्यांचा जन्म 1893चा. त्यांचे आजोबा गोविंदराव सारडा व्यापारानिमित्त सोलापुरात आले आणि येथेच स्थायिक झाले. 8 मे 1930ला निघालेल्या मिरवणुकीत सारडांचा सहभाग होता. याचा गैरफायदा घेऊन त्यांना आरोपी करण्यात आले होते.

