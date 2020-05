दूध उत्पादनात घट; शेतकऱ्यांची कोंडी 

पेड (जि सांगली) : चाऱ्याची कमतरता, पशुखाद्यांचे वाढलेले दर, म्हशी, गाईच्या दुधाच्या दरात सातत्याने होणारे चढ-उतार यामुळे दुभती जनावरे पालन व्यवसाय दिवसेंदिवस कमी होत चालला आहे. शेतीला पूरक व्यवसाय म्हणून दूध व्यवसायावर चरितार्थ चालविणाऱ्या सर्वसामान्य कुटुंबांची आर्थिक कोंडी होत चालली आहे. सध्या चाऱ्यासाठी सुका कडबा, ऊस, हत्तीघास, बांधावरील गवत, मका यांचा उपयोग केला जातो. मात्र चाऱ्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. त्याचबरोबर वाढत्या किमतीच्या दृष्टीने बैलजोडी पाळणे परवडत नाही. गाय किंवा म्हैस घ्यायची म्हटले तरी 40 ते 70 हजार रुपयांपर्यंत दर आहेत. तर जनावरांच्या चाऱ्याचा दर वाढलेला आहे. कडब्याचा एका पेंडीचा दर 10 ते 15 रुपये, तर ऊस प्रती गुंठा 3 ते 4 हजार रुपये इतका आहे. त्यामुळे जनावरे बाळगणे कठीण बनत चालले आहे. ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांचा उदरनिर्वाह हा गाई- म्हशीच्या दुधावर चालत असतो. सध्या चाऱ्याबरोबरच पशुखाद्याचे दर वाढले आहेत. त्यामुळे जनावरांच्या चाऱ्याचा व दुधाच्या दराचा मेळ घातला तर जनावरे पाळणे परवडणारे नाही. यापूर्वी शेतकऱ्यांच्या दुधाच्या उत्पन्नावर घर खर्च चालत असायचा. ज्यांच्या घरी जनावरे जास्त तो प्रगतशील शेतकरी होता. मात्र सध्या मोठी शेती असणाऱ्यांकडे ही बैलजोडी असणे दुर्मिळ होत चालले आहे. तरुण पिढीने तर जनावरे पाळण्याकडे पाठ फिरविली आहे. त्यामुळे जनावरांच्या संख्येत दिवसेंदिवस घट होत चालली आहे. फॅटच्या दुधात गोलमाल

दुधाची फॅट काढण्यासाठी डेअरी चालक प्रत्येक दूध उत्पादकांकडून 50 मिली दूध घेत असतो. वास्तविक पाहता या दुधाची फॅट काढल्यानंतर हे दूध संबंधित शेतकऱ्यांच्या मापात परत ओतले जात नाही. फॅटच्या नावाखाली हे दूध डेअरी चालक स्वतःच्या कॅन मध्ये ओतत असल्याने दिवसाढवळ्या शेतकऱ्यांची लूट केली जात आहे. याकडे संबंधित विभागाचे दुर्लक्ष होत आहे.

Web Title: Decline in milk production; Farmer's are in stress