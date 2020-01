सांगली महापालिकेचे उपमहापौर राजीनामा देणार, महापौरांचे काय? आज महासभा

सांगली : प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांचा आदेश मानून उपमहापौर धीरज सूर्यवंशी यांनी उद्याच्या महासभेत राजीनामा देण्याची तयारी केली आहे. मात्र महापौर संगीता खोत काय करणार याकडे लक्ष आहे. त्यांनी आणखी काही दिवस मुदतवाढ मागितली होती. मात्र "इतरांना संधी मिळाली पाहिजे, त्यामुळे राजीनामा द्या', असे आदेश पक्षाने दिल्याने ते कोणती भूमिका घेणार याची उत्सुकता आहे. महापालिकेत ऑगस्ट 2018 मध्ये सत्तेत आल्यापासून महापौरपदी संगीता खोत, तर उपमहापौरपदी धीरज सूर्यवंशी आहेत. त्यांना दीड वर्ष संधी मिळाली. त्यामुळे पक्षातील इतर इच्छूकांमध्ये नाराजी होती. इतरांना संधी मिळावी यासाठी नगरसेवकांचे प्रयत्न सुरू होते. मात्र नोव्हेंबरमध्ये राज्यात सरकार अस्थिर झाल्याने महापौर, उपमहापौर बदल लांबणीवर पडले. आता इच्छुकांनी पुन्हा नेत्यांना पदाधिकारी बदलाचे साकडे घालण्यास सुरवात केली. त्यामुळे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी महापौर संगीता खोत आणि उपमहापौर धीरज सूर्यवंशी यांना उद्या (ता.20) महासभेत राजीनामा देण्याचे आदेश दिले आहेत. गेल्या वर्षी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे सुमारे पाच महिने वाया गेले, तर महापुरामुळेही दोन महिने वेळ गेला. विकासकामांवर परिणाम झाला. निर्णय घेता आले नाहीत. त्यामुळे मुदतवाढ मिळावी, अशी अपेक्षा होती. मात्र प्रदेशाध्यक्ष पाटील यांनीच आता पदाधिकारी बदल मनावर घेतल्याने महापौर, उपमहापौरांना राजीनामे देणे भाग पडणार आहे. प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी महापौर संगीता खोत व उपमहापौर धीरज सूर्यवंशी यांना राजीनामा देण्याचे आदेश दूरध्वनी करून, महासभेत राजीनामा देण्याचे आदेश दिल्यानंतर आज दिवसभर भाजपमध्ये शांतताच होती. उपमहापौर धीरज सूर्यवंशी यांनी राजीनामा देण्याची तयारी केली. पण, महापौर संगीता खोत काय करणार याची उत्सुकता आहे. महापौरही देणार राजीनामा

भाजपच्या काही नगरसेवकांनी दिलेल्या माहितीनुसार महापौर संगीता खोतही उद्याच्या महासभेत राजीनामा देतील. त्यांनीही राजीनामा देण्याची तयारी केली आहे. विविध पक्षातून भाजपमध्ये आलेल्या संगीता खोत यांना भाजपने थेट महापौर पदाची संधी दिली. वर्षाची मुदत असताना दीड वर्ष त्या पदावर राहिल्या. त्यामुळे आता पक्षाच्या आदेशानुसार त्या महासभेत राजीनामा देतील असे नगरसेवकांचे मत आहे.

