बंदीचे आदेश असूनही सांगलीतील या बाजारपेठेत गर्दी कायम

कुपवाड : 'सोशल डिस्टन्स' राखून भाजीपाला खरेदी करण्यासाठी अहिल्यानगर परिसरातील आठवडा बाजार तात्पुरता स्थलांतरित करावा अश्‍या मागणीचा घाट भाजी विक्रेत्यांसह नागरिकांनी घातला आहे. घातलेल्या घाटास मुख्य बाजारपेठेतील व्यापाऱ्यांचा विरोध असून बाजार आहे तिथेच भरणार असे ठणकावले आहे. 'कोरोना' संसर्ग नियंत्रणाच्या पार्श्वभूमीवर मनपा प्रशासनाने 30 जून पर्यत आठवडा बाजार बंदीचे आदेश दिले आहेत. कारवाईची तरतूद असतानाही अहिल्यानगर बाजारपेठेत गर्दी होते. आसपासहून शेतकरी-व्यापारी आपला उदरनिर्वाह करण्यासाठी भाजीपाला विक्रीसाठी बाजारात येतात. बाजारबंदी असल्याने काही आवधीतच त्यांना विक्री करावी लागते. सकाळी दोन ते तीन तासाच्या वेळेत भाजीपाला खरेदीसाठी नागरिकांची झुंबड उडते. जमलेल्या गर्दीमध्ये सोशल डिस्टन्सचे उल्लंघन होते. बाजारपेठ अरुंद असल्याने वाहतुकीस अडथळा होतो. आशा परिस्थितीत 'कोरोना' चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी अहिल्यानगर परिसरामध्ये भरवला जाणारा आठवडा मंगळवार बाजार तात्पुरत्या स्वरूपात श्री. शेंडगे किराणा स्टोअर्स समोरील ऐशी फुटी रस्ता परिसरात स्थलांतरीत करण्याची मागणी भाजीविक्रेत्यासह काही स्थानिकांच्यातून व्यक्त होत आहे. अहिल्यानगर मुख्य बाजारपेठ गेली तेवीस वर्षांपासून जुनी आणि नोंदणीकृत आहे. बाजारपेठेत किराणा दुकानासह विविध व्यापाऱ्यांनी आपले व्यवसाय थाटले आहेत. यासाठी मोठा खर्च करण्यात आला आला आहे. यामुळे स्थानिक व्यापाऱ्यांचा आठवडा बाजार स्थलांतरित करण्यास विरोध होत आहे. बाजारपेठ जिथे आहे तिथेच रहावी आशा ठाम मागणी स्थानिक नगरसेवकासह रहिवासी नागरिक करत आहेत. नवीन जागा बाजार भरवण्यासाठी योग्य

गेले चाळीस वर्षे भाजीपाला विक्रीचा व्यवसाय करते. अहिल्यानगर मुख्य बाजारपेठेच्या तुलनेने शेंडगे किराणा समोरील नवीन जागा बाजार भरवण्यासाठी योग्य आहे. आम्हा काही भाजी विक्रेत्यांना ती मान्य आहे. याबाबत लोकप्रतिनिधींना भेटणार आहोत.

- शोभा अशोक मधेरी, भाजीविक्रेत्या स्थलांतरास आमचा विरोध

अहिल्यानगरची बाजारपेठ नोंदणीकृत आहे.गेले तेवीस वर्षे याठिकाणी बाजार भरतो. बाजारासाठी येणाऱ्या लोकांच्या माध्यमातून पेठेतील विविध व्यवसायिकांचा उदरनिर्वाह चालतो. बाजार हलवल्यास पेठेतील व्यापाऱ्यांचे नुकसान होईल. आशा स्थलांतरास आमचा विरोध आहे.

- संजय बंडगर, मेडिकल व्यवसायिक

