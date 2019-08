Video : 'हर हर महादेव'च्या गजराने शिखर शिंगणापूर दुमदुमले!

दहिवडी : श्रावणातील शेवटच्या सोमवारनिमित्त श्री शंभू महादेवाचे दर्शन घेण्यासाठी शिखर शिंगणापूर (ता. माण) येथे भाविकांची मोठी गर्दी झाली होती. दर्शनासाठी लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. श्रावणात शंभू महादेवाचे दर्शन घेऊन पिंडीस पाणी घालणे, बेलफुल, दवणा वाहणे हे धार्मिकदृष्ट्या महत्वपूर्ण समजले जाते. श्रावणात शिंगणापूर येथे शिवभक्तांची वर्दळ असते. कारण श्रावणात शिंगणापूरच्या शंभू महादेवाचे दर्शन म्हणजे कोथल गिरीची प्रदक्षिणाच मानली जाते. शिंगणापूरच्या डोंगर पायथ्याला कोथळे गाव वसलेले आहे. त्यामुळे या शंभू महादेव डोंगरास कोथल गिरीपर्वत म्हणतात. मुख्य मंदिरात माता पार्वती आणि शंभू महादेव यांचे अस्तित्व आहे, असे समजले जाते. शंभू महादेवाच्या मुख्य मंदिरासभोवती अष्ठलिंग आहेत. मुख्य गाभाऱ्यातील दोन लिंगे, पाच नंदी, फिरते दगडीखांब, शंभर पाकळी, दगडी कमळ, कड्यातील महागणपती, भागीरथी, श्रीबळी राज, अमृतेश्वर मंदिर, मुंगीघाट, भवानी मंदिर ही इथली वैशिष्ट्ये आहेत. आज दर्शन व अभिषेक घालण्यासाठी महाराष्ट्र तसेच कर्नाटकातून भाविक आले होते. सोबतच पिंडीवर पाणी घालण्यासाठी गावोगावच्या कावडीही आल्या होत्या. मंदीर समिती, ग्रामपंचायत शिंगणापूर व दहिवडी पोलिसांनी दर्शनाचे व वाहतुकीचे चोख नियोजन केले होते.

Web Title: Devotees of Mahadev came at Shikhar Shinganapur for darshana