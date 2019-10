दिलीपराव तुम्ही प्रचंड मताधिक्याने विधानसभेत याल : मुख्यमंत्री

सोलापूर : सोलापूर जिल्ह्यात विविध ठिकाणी जाहीर सभा घेण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे साेलापुरात आगमन झाले. शहर मध्यचे शिवसेना-भाजप महायुतीचे उमेदवार दिलीप माने हे बहुमताने विधानसभेत दाखल हाेेतील असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केला. मुख्यमंत्र्यांच्या स्वागतासाठी सोलापूर शहर मध्यचे शिवसेना-भाजप महायुतीचे उमेदवार दिलीप माने, पालकमंत्री विजयकुमार देशमुख, खासदार डॉ. जयसिद्धेश्वर शिवाचार्य महास्वामी, माजी महापौर किशोर देशपांडे आदी उपस्थित होते. यावेळी शहर मध्यमध्ये राबविण्यात येणारी प्रचार यंत्रणा, सद्यस्थिती याबाबतची माहितीही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आवर्जून घेतली. सोलापूर शहरातील महायुतीचे तिन्ही उमेदवार प्रचंड मताधिक्‍याने विजयी होतील असा विश्वासही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची जाहीर सभा- सोलापूर जिल्ह्यातील शिवसेना-भाजप महायुतीच्या उमेदवारासाठी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची जाहीर सभा घेण्याचे नियोजन युद्धपातळीवर सुरू आहे. करमाळा, मोहोळ व सोलापूर शहर मध्य मधील उमेदवारांसाठीही जाहीर सभा होणार आहे.

