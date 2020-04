 रजा-सुट्या रद्द करून 2200 पोलिस देतायेत पहारा 

सांगली- "कोरोना' चा प्रसार रोखण्यासाठी जिल्हा प्रशासन उपाययोजना करत असताना पोलिस यंत्रणाही त्यामध्ये आघाडीवर आहे. जिल्ह्यातील 2200 पोलिस सलग 24 तास रस्त्यावर उतरून पहारा देत आहेत. रजा-सुट्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. जिल्ह्याचा सीमा भाग आणि अंतर्गत भागात पोलिस तैनात आहेत. स्वत:च्या कुटुंबाची काळजी करायला देखील वेळ नसलेले पोलिस नागरिकांना मात्र घरातून बाहेर पडू नका असे कळकळीचे आवाहन करत आहेत. त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून 240 होमगार्ड आणि 1200 विशेष पोलिसही मैदानात उतरले आहेत. "कोरोना' चा प्रसार रोखण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 22 मार्च रोजी जनता कर्फ्यू पुकारला होता. त्याला जिल्ह्यात शंभर टक्के प्रतिसाद मिळाला. त्यानंतर "कोरोना' चे रूग्ण देशात वाढत असल्याचे पाहून प्रसाराची साखळी मोडीत काढण्यासाठी 14 एप्रिलपर्यंत "लॉक डाऊन' चा निर्णय घेतला. तसेच कलम 144 लागू करून संचारबंदी करण्यात आली आहे. "लॉक डाऊन' नंतर जिल्ह्यातील अत्यावश्‍यक सेवा वगळता सर्व व्यवहार ठप्प झाले आहेत. "लॉक डाऊन' यशस्वी करण्यात जिल्हा प्रशासन प्रयत्नशील आहे. त्यामध्ये पोलिस यंत्रणा महत्वाची भूमिका बजावत आहे. पोलिस अधीक्षक सुहैल शर्मा, अप्पर अधीक्षक मनिषा डुबुले आणि अधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्ह्यातील तब्बल 2200 पोलिस रस्त्यावर उतरले आहेत. राज्य शासनाने इतर सर्व विभागात सुरवातीला 50 टक्के उपस्थिती आवश्‍यक करत नंतर 5 टक्केवर हे प्रमाण आणले. परंतू पोलिस दलातील चित्र उलट आहे. संचारबंदी काळात रजेवर गेलेल्या पोलिसांना नोटीसा पाठवून ड्युटीवर परत बोलवले आहे. तर सुट्याही रद्द केल्या आहेत. "कोरोना' विरोधातील लढाईत पोलिस रस्त्यावर आले आहेत. तीन शिफ्टमध्ये पोलिस रस्त्यावर उतरून सलग 24 तास ड्युटी बजावत आहेत. संचारबंदी काळात सामसूम रस्त्यावर केवळ पोलिसच पहारा देताना दिसत आहेत. त्यामध्ये महिला कर्मचारी देखील आहेत. "कोरोना' चा प्रसार रोखण्यासाठी घरामध्ये राहण्याचा सल्ला दिला आहे. सांगली जिल्ह्यात 25 रूग्ण आढळल्यामुळे भितीचे वातावरण आहे. अशावेळी पोलिस कर्मचारी असतील किंवा महिला कर्मचारी असतील घरामध्ये लहान मुलांना प्रसंगी एकटे सोडून बंदोबस्तासाठी बाहेर पडले आहेत. भिती आणि काळजी घरातच सोडून पोलिस ड्युटी बजावत आहेत. अशावेळी विनाकारण रस्त्यावर फिरणाऱ्या नागरिकांना पाहून त्यांना नाईलाजाने लाठी उगारावी लागत आहे. एवढे करूनही हुल्लडबाज थांबत नसल्यामुळे आता दुचाकी जप्त करण्याची मोहिम पार पाडावी लागत आहे.

विशेष पोलिस-होमगार्ड मदतीला-

पोलिस अधीक्षक, अप्पर अधीक्षक, उपाधीक्षक 5, पोलिस निरीक्षक 17, सहाय्यक निरीक्षक/उपनिरीक्षक 200 आणि कर्मचारी 2200 असे पोलिस रस्त्यावर उतरले आहेत. तर पोलिसांच्या मदतीसाठी 240 होमगार्ड आणि विशेष पोलिस दर्जा दिलेले 1200 जण देखील बंदोबस्तात आहेत.



