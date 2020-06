सांगली ः जागतिक ब्रॅंड बनलेल्या "फेअर अँड लव्हली' उत्पादनाच्या नावातून "फेअर' अर्थात "गोरा'' हा शब्द काढण्याचा निर्णय कंपनीने घेतला आहे. अमेरिकेत कृष्णवर्णियाची पोलिसांकडून झालेली हत्या आणि जगभरात वर्णव्देषी भूमिकेवर दाखल झालेल्या याचिकांमुळे हा निर्णय झाला. अर्थात, गोरा रंग हा एका क्रीमच्या नावातून काढला जाईल, मात्र तो लोकांच्या डोक्‍यातून कसा काढणार? असा सवाल येथील वैद्यकीय तज्ज्ञांनी "सकाळ'शी बोलताना व्यक्त केला. गोरे म्हणजेच चांगले, ही विचारबिजे इतकी रुजलीत की ती मूळातून काढायला कित्येक पिढ्या लागतील, अशी खंत व्यक्त झाली.

मिरजेतील प्रख्यात त्वचाविकार तज्ज्ञ डॉ. दयानंद नाईक म्हणाले, ""फेअर म्हणजे गोरं करणं, असं काही नसतंच. तुमच्या त्वचेचा एक मूळ रंग असतो. त्याच्यावर उन्हाच्या तीव्र किरणांचा परिणाम होतो. रंग तयार करणारे द्रव्य वाढते. त्याला टॅनिंग म्हणतात. त्यामुळे रंग थोडा निश्‍तेज होतो. ते कमी करता येते. त्यासाठी काही क्रीम वापरल्या जातात, मात्र तुमच्या मूळ रंगात काही बदल करता येत नाही. त्वचेत एकूण सहा प्रकार मानले जातात. त्यात पहिला प्रकार युरोपिय अगदी गोऱ्या त्वचेचा मानला जातो तर सहा प्रकार निग्रो प्रकारचा मानला जातो. भारतीय त्वचा ही या क्रमांकात चौथ्या आणि पाचव्या क्रमांकावर आहे. आमच्याकडे त्वचेचा रंग उजळावा, अशी अपेक्षा घेऊन लोक येतात. आम्ही उन्हाच्या तीव्र किरणांचा परिणाम कमी होणारी औषधे, क्रीम देतो. बाजारात भ्रम निर्माण करून विकली जाणारी उत्पादने खूप आहेत. लग्नाच्या मुली, त्यांचे आई-वडिल, मध्यस्थ... यांनाच काळ्या रंगाची चिंता फार असते. या घडीला सुमारे 90 टक्के महिला व पुरुष गोऱ्या रंगासाठी क्रीम वापरतात. काय वापरायचे, याचा निर्णय ते स्वतः घेतात.'' ...तर गोरेपणाचा अतिरेक थांबेल

डॉ. कुलकर्णी म्हणाले, की आफ्रिकेतील सौंदर्याचे निकषच वेगळे आहेत, कारण तेथे बहुतांश कृष्णवर्णाचे लोक आहेत. आपण येथे आरोग्यदायी सौंदर्याचे निकष लावायला हवेत. उंची व वजनाचे गुणोत्तर योग्य आहे का? पोटाचा घेर वाढला नाही ना? चेहऱ्यावर आरोग्याचा तजेला आहे का, हे निकष लावले तर अधिक उत्तम. त्यामुळे वर्ण काळा असला तरी तजेला महत्त्वाचा ठरायला हवा. मानसिकतेत हा बदल झाला तर नक्कीच गोरेपणाचा अतिरेकी आग्रह थांबू शकेल.'' प्रचलित सौंदर्यशास्त्रात गोरेपणा हा भयंकर मोठा निकष पकडला गेलाय. त्यामुळे गोरे असेल तर चांगले नसेल तर मी अख्खा बाद, असे लेबल लावले जाते. अनेक लोक माझ्याकडे येतात, काळसर किंवा गहूवर्ण असल्याने त्यांच्यात न्यूनगंड आलेला असतो. त्यामुळे माझे व्यक्तिमत्व कसे चांगले होणार, असा त्यांचा प्रश्‍न असतो.

-डॉ. चारुदत्त कुलकर्णी

