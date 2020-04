सांगलीत इतक्या टन तांदळाचे झाले मोफत वाटप

सांगली ः केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेंतर्गत मोफत तांदळाचे जिल्ह्यात 82 टक्के लोकांना वाटप झालेले आहे. जिल्ह्यासाठी नऊ हजार 200 टन तांदळापैकी आतापर्यंत सात हजार 325 टन वाटप झाल्याची माहिती पुरवठा विभागातून देण्यात आली. यापूर्वी धान्य न मिळणाऱ्या केशरी कार्डधारकांसाठी मोफत तांदूळ मिळत नाही. केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या फ्री सेल धान्याचे वितरण 25 एप्रिल ते मे 2020 च्या पहिल्या आठवड्यात होईल, अशी माहिती पुरवठा विभागातून देण्यात आली. देशातील कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर जिल्ह्यातील कोणताही नागरिक उपाशी राहता कामा नये, यासाठी केंद्र व राज्य सरकारची पुरवठा विभागावर मोठी भिस्त आहे. सांगली जिल्ह्यातील लाभार्थींना सवलतीतील नियमित धान्याच्या तीन लाख 86 हजार 971 कार्डधारकांना नऊ हजार 410 टन म्हणजे 97 टक्के वाटप पूर्ण झाले. पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेंतर्गत मोफत तांदळाचे जिल्ह्यात 82 टक्के लोकांना वाटप झालेले आहे. जिल्ह्यात आजअखेर सात हजार 325 टन वाटप झाले. अंत्योदय आणि प्राधान्य कुटुंबातील तीन लाख 21 हजार 189 कुटुंबांना तांदळाचे वाटप करण्यात आले. आकडेवारीवर एक दृष्टिक्षेप... अंत्योदय, प्राधान्यगट लाभार्थी- तीन लाख 92 हजार

जिल्ह्यातील रेशन दुकानदार- एक हजार 356

केंद्राचे मोफत तांदूळ वाटपासाठी- नऊ हजार 200 टन

केशरी कार्डधारकांना पाच किलो धान्य मिळणार

दर- गहू 3 किलो 8 रुपये, तांदूळ 2 किलो 12 रुपये

Web Title: Distributed of 7 thousand 325 tonnes of free rice in the Sangali district