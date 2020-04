जिल्हा बॅंकेने लाभांश वाटप इथंपर्यंत लांबणीवर टाकले... 

सांगली- "कोरोना' च्या पार्श्वभूमीवर सुरू असलेले "लॉकडाऊन' आणि संचारबंदीमुळे आर्थिक मंदीचे सावट आले आहे. या काळात बॅंकांचा "नेटवर्थ' सक्षम रहावा या उद्देशाने रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाने 30 सप्टेंबरपर्यंत लाभांश वाटप न करण्याची सूचना केली आहे. त्यानुसार सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेने त्याची अंमलबजावणी करताना लाभांश वाटप लांबणीवर टाकले आहे. सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेला आर्थिक वर्षात 91 कोटी 18 लाखाचा नफा झाला आहे. आपत्तीच्या काळातही बॅंकेने चांगला व्यवसाय करत नफा मिळवला आहे. नफ्यामध्ये सांगली जिल्हा बॅंक राज्यातील अग्रेसर बॅंकांच्या बरोबरीने आहे. बॅंक आर्थिक दृष्ट्या सक्षम असल्याने लाभांश वाटपही प्रतिवर्षी चांगल्या प्रमाणात होत असते. लाभांश वाटपाची ही रक्कम जवळपास 17 कोटी रुपयांच्या घरात जाते. परंतू यंदा लाभांशाची प्रतिक्षा सभासदांना करावी लागणार आहे. 30 सप्टेंबरपर्यंत लाभांश वाटप न करण्याची सूचना रिझर्व्ह बॅंकेने केली आहे. जिल्हा बॅंक त्याची अंमलबजावणी करणार आहे. सध्याच्या मंदीच्या काळात "लॉकडाऊन' नंतर कर्जवाटपास प्राधान्य देऊन प्रत्येक क्षेत्राला चालना देण्याची जबाबदारी बॅंकांवर येणार आहे. कृषी क्षेत्राला सर्वाधिक आधार द्यावा लागणार आहे. अशावेळी शेतकऱ्यांची बॅंक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जिल्हा बॅंकेवर मोठी जबाबदारी आहे. कर्जवाटप करताना भविष्यात नफ्याचे प्रमाण घटण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. देशभरातील बॅंकिंग क्षेत्राला याचा अनुभव येणार आहे. त्यामुळे लाभांश वाटप झाले तर बॅंकांचे "नेटवर्थ' कमी होऊ शकते. सध्या ते सक्षम रहावे म्हणून लाभांश वाटपाची रक्कम शिल्लक राहिले पाहिजे असा निर्णयामागे रिझर्व्ह बॅंकेचा उद्देश आहे. रिझर्व्ह बॅंकेच्या सुचनेनुसार जिल्हा बॅंकेने 30 सप्टेंबरपर्यंत लाभांश वाटप प्रक्रिया लांबणीवर टाकली आहे. सप्टेंबर महिन्यात आर्थिक वर्षाच्या सहा महिन्यांची किंवा तिमाही काळाची आर्थिक पाहणी करून लाभांश वाटपाचा निर्णय घेतला जाईल. त्यामुळे सभासदांना बॅंकेच्या आर्थिक हितासाठी काही काळ लाभांशाची प्रतीक्षा करावी लागेल. आर्थिक अडचणीच्या काळात बॅंकेला नफ्यातून शाखा सक्षमीकरणासाठी निधी देण्याबाबत निर्णय घ्यावा लागणार आहे.



